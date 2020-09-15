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"Пока не нашёл те слова": Зеленский заявил о потере отношений с Москвой

15 сентября 2020, 18:45  •  155 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Австрии заявил о потере отношений с Москвой. Он отметил, что "пока не нашёл те слова", чтобы объяснить уровень взаимодействия.
По словам Зеленского, Киев и Москва потеряли слово "отношения" после того, как Крым вернулся в состав России, а Донбасс восстал против Украины. Он отметил, что отправной точкой потери отношений стала якобы "аннексия" Россией Крыма и война в Донбассе.
"Сегодня 14 тысяч погибших, а сегодня нет двух территорий нашей независимой страны", - сказал он, отметив, что "поэтому пока не нашёл те слова, что между нами".
При этом украинский президент подчеркнул, что диалог с российской стороной всё же начался. По его словам, первым результатом этого диалога стал режим тишины, однако об отношениях с президентом России Владимиром Путиным "ещё очень рано говорить".

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