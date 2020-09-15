|
"Пока не нашёл те слова": Зеленский заявил о потере отношений с Москвой
15 сентября 2020, 18:45 • 155 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Австрии заявил о потере отношений с Москвой. Он отметил, что "пока не нашёл те слова", чтобы объяснить уровень взаимодействия.
По словам Зеленского, Киев и Москва потеряли слово "отношения" после того, как Крым вернулся в состав России, а Донбасс восстал против Украины. Он отметил, что отправной точкой потери отношений стала якобы "аннексия" Россией Крыма и война в Донбассе.
"Сегодня 14 тысяч погибших, а сегодня нет двух территорий нашей независимой страны", - сказал он, отметив, что "поэтому пока не нашёл те слова, что между нами".
При этом украинский президент подчеркнул, что диалог с российской стороной всё же начался. По его словам, первым результатом этого диалога стал режим тишины, однако об отношениях с президентом России Владимиром Путиным "ещё очень рано говорить".
155
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 сентября 2020, 12:30
|
12 сентября 2020, 11:55
|
11 сентября 2020, 22:10
|
13 сентября 2020, 20:00
|
11 сентября 2020, 01:05
|
11 сентября 2020, 22:10
|
14 сентября 2020, 05:10