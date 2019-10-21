"Пока есть Запад, террористы будут существовать": Кадыров в прямом эфире обличил "кукловодов" ИГИЛ

Последние события в Сирии, отметили в программе "Большая игра" на Первом канале, не исключают вероятности возрождения ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). В том числе речь зашла и о том, что эти самые боевики после разгрома в Сирии могут хлынуть на Северный Кавказ.

Свою точку зрения в прямом эфире программы высказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что республика готова обезопасить регион.

"У нас подготовленные спецподразделения, - отметил Кадыров. - Мы не такие, как в 1999-е годы. У нас совсем другие взгляды в обществе. Мы с удовольствием примем их. Но куда билет – в театр или на кладбище, еще не известно!"

В своей речи глава Чечни также обличил "хозяев", "кукловодов" террористов. Он уверен, что существование боевиков продолжится, пока существует Запад.

"Пока есть Запад, Европа, их политика, террористические организации будут существовать", - высказал свою мысль Рамзан Кадыров. Политик пояснил, что боевики в САР — это "не просто шайка бандитов". "Это люди, подготовленные и обеспечивающиеся западными спецслужбами, знающие свою работу очень хорошо", - добавил глава региона.

Он напомнил, что Россия нанесла первый удар по террористам в Сирии. Но теперь поднимается вопрос второго. И связан он с тем, куда именно побегут эти боевики. "Да, они разбежались, но куда они побегут?! - задает логичный вопрос Кадыров. - Все равно их хозяева их соберут – кукловоды есть, и куклы есть. Они будут использовать их против нас".

Политик подчеркивает, что "задача Америки, Европы, Запада – развалить наше суверенное государство", отметив при этом, что попытки уже были раньше — через Чечню, через Осетию, через Грузию и через Украину.