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"Пока есть Запад, террористы будут существовать": Кадыров в прямом эфире обличил "кукловодов" ИГИЛ

21 октября 2019, 13:24  •  9 • Политика
Глава Чечни Рамзан Кадыров в прямом эфире "Большой игры" подчеркнул, что республика готова обезопасить регион, если вытесненные из Сирии боевики попытаются проникнуть на Северный Кавказ. При этом Кадыров обличил "кукловодов", "хозяев" ИГИЛ, подчеркнув, что "пока есть Запад, террористические организации будут существовать".
Последние события в Сирии, отметили в программе "Большая игра" на Первом канале, не исключают вероятности возрождения ИГИЛ (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена). В том числе речь зашла и о том, что эти самые боевики после разгрома в Сирии могут хлынуть на Северный Кавказ.
Свою точку зрения в прямом эфире программы высказал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что республика готова обезопасить регион.
"У нас подготовленные спецподразделения, - отметил Кадыров. - Мы не такие, как в 1999-е годы. У нас совсем другие взгляды в обществе. Мы с удовольствием примем их. Но куда билет – в театр или на кладбище, еще не известно!"
В своей речи глава Чечни также обличил "хозяев", "кукловодов" террористов. Он уверен, что существование боевиков продолжится, пока существует Запад.
"Пока есть Запад, Европа, их политика, террористические организации будут существовать", - высказал свою мысль Рамзан Кадыров. Политик пояснил, что боевики в САР — это "не просто шайка бандитов". "Это люди, подготовленные и обеспечивающиеся западными спецслужбами, знающие свою работу очень хорошо", - добавил глава региона.
Он напомнил, что Россия нанесла первый удар по террористам в Сирии. Но теперь поднимается вопрос второго. И связан он с тем, куда именно побегут эти боевики. "Да, они разбежались, но куда они побегут?! - задает логичный вопрос Кадыров. - Все равно их хозяева их соберут – кукловоды есть, и куклы есть. Они будут использовать их против нас".
Политик подчеркивает, что "задача Америки, Европы, Запада – развалить наше суверенное государство", отметив при этом, что попытки уже были раньше — через Чечню, через Осетию, через Грузию и через Украину.

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