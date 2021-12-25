|
"Пока даже близко нет": Песков назвал условия для новых контактов Путина и Байдена
25 декабря 2021, 06:25 • 82 • Политика
Личная встреча Путина и Байдена будет возможна не раньше, как консультации по гарантиям безопасности для России приведут к конкретным договорённостям
Рассуждать о новой личной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на сегодняшний день преждевременно, об этом сказал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводятся ТАСС, "об этом даже близко речи не идёт", в том числе, не обсуждается и место такой встречи.
Что касается возможных заочных контактов между Путиным и Байденом, Песков разъяснил, что прежде должны состояться пройти переговоры по гарантиям безопасности, которые должны быть предоставлены России со стороны НАТО. Представитель Кремля сказал, что ранее в качестве возможных сроков назывался январь 2022 года. По словам пресс-секретаря президента, Россия ждёт конкретных ответов на заданные западным партнёрам вопросы.
По словам Пескова, личная встреча Путина и Байдена может состояться лишь в том случае, если эти консультации приведут к конкретным договорённостям. Ранее Путин обратил внимание НАТО на то, что России нужны юридические гарантии, закреплённые документально, так как устные обязательства Запад нарушил.
Подпишитесь на нас
82
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 декабря 2021, 14:35
|
20 декабря 2021, 08:35
|
21 декабря 2021, 07:20
|
19 декабря 2021, 09:50
|
22 декабря 2021, 06:05
|
23 декабря 2021, 01:20
|
21 декабря 2021, 16:40