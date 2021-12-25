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"Пока даже близко нет": Песков назвал условия для новых контактов Путина и Байдена

25 декабря 2021, 06:25  •  82 • Политика
Личная встреча Путина и Байдена будет возможна не раньше, как консультации по гарантиям безопасности для России приведут к конкретным договорённостям
Рассуждать о новой личной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на сегодняшний день преждевременно, об этом сказал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводятся ТАСС, "об этом даже близко речи не идёт", в том числе, не обсуждается и место такой встречи.
Что касается возможных заочных контактов между Путиным и Байденом, Песков разъяснил, что прежде должны состояться пройти переговоры по гарантиям безопасности, которые должны быть предоставлены России со стороны НАТО. Представитель Кремля сказал, что ранее в качестве возможных сроков назывался январь 2022 года. По словам пресс-секретаря президента, Россия ждёт конкретных ответов на заданные западным партнёрам вопросы.
По словам Пескова, личная встреча Путина и Байдена может состояться лишь в том случае, если эти консультации приведут к конкретным договорённостям. Ранее Путин обратил внимание НАТО на то, что России нужны юридические гарантии, закреплённые документально, так как устные обязательства Запад нарушил.

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