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"Пока ад не замёрзнет": Украине подсказали, когда она вступит в НАТО
23 января 2022, 17:05 • 102 • Политика
Украина в ближайшее время не станет членом НАТО, заявил бывший генсек альянса Яап де Хоп Схеффер.
Украина, несмотря на всё своё стремление вступить в НАТО, не станет членом альянса в обозримом будущем, сказал Яап де Хоп Схеффер в интервью газете Financial Times. Промедление со вступлением Украины в альянс будет долгим, подчеркнул он.
- уточнил Яап де Хоп Схеффер.
Более того, сам альянс и Соединённые Штаты никогда не пойдут против России из-за Киева.
- подчеркнул экс-генсек.
Стоит уточнить, что Яап де Хоп Схеффер в 2008 году объявил, что Украина "станет членом альянса". Сейчас он называет своё прошлое заявление "уродливым компромиссом".
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