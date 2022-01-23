"Пока ад не замёрзнет": Украине подсказали, когда она вступит в НАТО

Украина в ближайшее время не станет членом НАТО, заявил бывший генсек альянса Яап де Хоп Схеффер.

Украина, несмотря на всё своё стремление вступить в НАТО, не станет членом альянса в обозримом будущем, сказал Яап де Хоп Схеффер в интервью газете Financial Times. Промедление со вступлением Украины в альянс будет долгим, подчеркнул он.

Пока ад не замёрзнет,

- уточнил Яап де Хоп Схеффер.

Более того, сам альянс и Соединённые Штаты никогда не пойдут против России из-за Киева.

НАТО и американцы никогда не будут воевать с Россией из-за Украины,

- подчеркнул экс-генсек.

Стоит уточнить, что Яап де Хоп Схеффер в 2008 году объявил, что Украина "станет членом альянса". Сейчас он называет своё прошлое заявление "уродливым компромиссом".