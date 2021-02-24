"Поиздержались и намекаете?" Немецкий дипломат соврал про Крым и напросился в гости к русским

Немецкий дипломат в ходе выступления в ООН соврал про Крым и по итогам своей речи напросился в гости к русским. Собственно, русские против не были. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский даже предложил купить билет немецкому коллеге: "Поиздержались и намекаете?"

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский критически оценил заявление немецкого коллеги Кристофа Хойсгена, говорившего о "нарушнии прав человека" в Крыму. Беседа с подачи наших западных коллег оригинальной не получилась. Накануне в Генеральной ассамблее ООН прошло заседание, где говорить предлагалось о "ситуации на временно оккупированных территориях Украины".

Некоторые из представителей западных делегаций требовали, чтобы Россия начала исполнять Минские соглашения. Хотя ясно, что Москва не является стороной этих договорённостей, и тормозом реализации соглашений стал Киев. А немецкий представитель и вовсе заявил, что обеспокоен судьбой крымских татар. Они, мол, подвергаются притеснениям в Крыму...

Почему Россия не предоставляет доступ независимым миссиям, наблюдателям, чтобы те проверили ситуацию с правами человека в Крыму? - сказал Хойсген.

Полянский обратил внимание, что немецкий коллега "картинно сокрушается", однако на деле не владеет ситуацией. Хотя мог бы. Поскольку гости из бундестага бывали в Крыму, и Хойсген мог бы поинтересоваться их оценкой, раз так переживает за крымских татар:

Лично вас, кстати, и мы, и крымчане в Крым приглашали. Может быть, вы просто поиздержались и намекаете, чтобы мы вам билет купили? - добавил русский дипломат, призвав. - Так скажите прямо, зачем темнить.

Распространять лживые сообщения об "оккупированном Крыму" гораздо проще, чем узнать, как обстоят дела на самом деле, добавил русский дипломат. Хотя совершенно понятно, что никакой тайной крымский вопрос сейчас не является. Порядка миллиона украинцев отдыхают в Крыму ежегодно и могут подтвердить, что жизнь на полуострове прекрасна. И, в завершение Полянский добавил:

"Кстати сказать, если сегодня и оправданно говорить о какой-либо оккупации, так это об оккупации майданной Украиной Украины нормальной, которая была открытой дружественной для нас страной с общими ценностями и идеалами. Майданное безумие и геополитические соображения наших западных коллег превратили её в вотчину националистов и анти-Россию".