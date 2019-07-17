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"Погубила нерешительность": Генерал Заман назвал причину бессилия Украины в Крыму

17 июля 2019, 00:09  •  18 • В мире
Генерал ВСУ оправдал бессилие Украины в Крыму нерешительностью политиков Незалежной, которые вовремя не смогли оказать сопротивление российским войскам, занявшим территорию полуострова.
Украинский военачальник, экс-глава Генштаба ВСУ Владимир Заман объяснил, почему Киев остался безучастным, когда российские войска были переброшены в Крым. По его словам, все дело в политиках, а не в военных.
В частности, Заман утверждает, что Украине хватило бы и четырех взводов, чтобы сохранить полуостров за собой. Свое мнение он высказал Дмитрию Гордону в его передаче.
В частности, со слов генерала, перешейки были перекрыты, их можно было разблокировать, несмотря на то, что там был "Беркут".
"Мы захватываем эту территорию, можем усиливать там группировку, а это нужно делать, даем возможность семьям тех военнослужащих, которые там, эвакуировать на материковую часть Украины", — говорит военный.

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