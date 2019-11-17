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"Погода не виновата": Названа причина падения военного беспилотника вблизи жилых домов в Рязанской области
17 ноября 2019, 08:24 • 100 • Политика
Военный беспилотник "Орион" рухнул вблизи жилых домов в Рязанской области. По данным СК, причиной падения стали технические неполадки. "Погода вряд ли могла повлиять", - заявили в ведомстве.
В Рязанской области потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома военный беспилотник "Орион". Подробности происшествия осветил следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев.
По его информации, рухнувший беспилотник был экспериментальным образцом. Во время испытательного полёта, по предварительной версии, произошёл технический сбой. Точные причины крушения ещё выясняются.
Падение беспилотника произошло в 70 метрах от многоквартирного жилого дома в посёлке Листвянка Рязанской области. По официальной информации, пострадавших в результате происшествия нет.
Напомним, что российский дрон "Орион" - средневысотный военный беспилотный комплекс большой продолжительности полёта. На МАКС-2019 генеральный конструктор группы "Кронштадт" Николай Долженков сообщил, что испытание дрона вышли на финальную стадию и Минобороны России получит первый "Орион" ещё до конца этого года.
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