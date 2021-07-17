"Погода не располагает к прогулкам": Журналист представил доказательства из Германии

Корреспондент кремлёвского пула Дмитрий Смирнов представил доказательства из Германии, которые наглядно показывают, что означает выражение "Погода не располагает к прогулкам".

"Вот это, действительно, называется "погода не располагает к прогулкам": По улице немецкого города несёт 600-килограммовый контейнер для мусора", - написал автор Telegram-канала "Пул №3".

Он опубликовал видео, где вместо асфальта на улице немецкого города канал с грязной водой. Поток настолько стремительный, что он действительно без труда перемещает мусорный контейнер.

Днём 16 июля Минобороны Германии ввело режим военной катастрофы. В двух регионах страны (Вестфалия и Рейнланд-Пфальце) случились наводнения. Для ликвидации последствий стихии в районы бедствия командированы 850 военных. Пропавших без вести людей ищут также с военных вертолётов, катеров и грузовиков.

За последние сутки число жертв увеличилось в 2,5 раза. Погибло более ста человек. О местонахождении 1300 граждан неизвестно.