Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Это кончина Зеленского»: Кива об отставке Авакова
Дело не в американце. "Непотопляемый" Аваков решился из-за Зеленского
Белорусы устроили ЕС и США 31 час стыда
Офицер СБУ назвал страны, которые "захватят" Крым для Украины
Главная / В мире

"Погода не располагает к прогулкам": Журналист представил доказательства из Германии

17 июля 2021, 02:15  •  101 • В мире
Корреспондент кремлёвского пула Дмитрий Смирнов представил доказательства из Германии, которые наглядно показывают, что означает выражение "Погода не располагает к прогулкам".
"Вот это, действительно, называется "погода не располагает к прогулкам": По улице немецкого города несёт 600-килограммовый контейнер для мусора", - написал автор Telegram-канала "Пул №3".
Он опубликовал видео, где вместо асфальта на улице немецкого города канал с грязной водой. Поток настолько стремительный, что он действительно без труда перемещает мусорный контейнер.
Днём 16 июля Минобороны Германии ввело режим военной катастрофы. В двух регионах страны (Вестфалия и Рейнланд-Пфальце) случились наводнения. Для ликвидации последствий стихии в районы бедствия командированы 850 военных. Пропавших без вести людей ищут также с военных вертолётов, катеров и грузовиков.
За последние сутки число жертв увеличилось в 2,5 раза. Погибло более ста человек. О местонахождении 1300 граждан неизвестно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






101
Источник
Похожие новости
16 июля 2021, 07:45
«Странная формулировка»: почему суд ЕС отклонил апелляцию Германии об увеличении мощности газопровода OPAL
16 июля 2021, 15:05
Более тысячи человек считаются пропавшими без вести: что известно о наводнении на западе Германии
16 июля 2021, 22:35
Ещё полметра — и всемирный потоп: Германия замерла в страхе
16 июля 2021, 18:55
Макрон, Петен и ковид
16 июля 2021, 13:20
Postimees: эстонские консерваторы против русского языка и гражданства для детей россиян
16 июля 2021, 20:45
В турецкой житнице погибли тысячи фламинго
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 июля 2021, 22:35
Для Донбасса это должно стать невыносимым: Логика украинских генералов потрясла циниз...
16 июля 2021, 22:35
Зеленский собирается шантажировать Байдена: "Мы развернемся на Восток"
17 июля 2021, 00:25
Украина хочет денег за исполнение Минских соглашений: В Киеве назвали цену
16 июля 2021, 22:35
Негласная работа Вашингтона раскрыта: "Есть указание, чтобы оружие попало в Сири...
17 июля 2021, 00:25
Взрыв в Донецке: Зеленский пытается удержать власть терактами?
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июля 2021, 07:45
Молдову захотели присоединить к России, как Крым
11 июля 2021, 13:15
Русские поставили военного эксперта США в тупик новой тактикой в Чёрном море: "Стыдят"
11 июля 2021, 13:15
Молдавские унионисты напали на российского миротворца
16 июля 2021, 01:25
Переговоры Байдена и Меркель завершились обещаниями для Украины
15 июля 2021, 00:40
Офицер СБУ назвал страны, которые "захватят" Крым для Украины
12 июля 2021, 03:00
Пушков отреагировал на невыдачу Литвой Тихановской
12 июля 2021, 12:10
Морской бой с русскими не удался: фрегаты Черноморского флота идут наперерез НАТО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.