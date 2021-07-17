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"Погода не располагает к прогулкам": Журналист представил доказательства из Германии
17 июля 2021, 02:15 • 101 • В мире
Корреспондент кремлёвского пула Дмитрий Смирнов представил доказательства из Германии, которые наглядно показывают, что означает выражение "Погода не располагает к прогулкам".
"Вот это, действительно, называется "погода не располагает к прогулкам": По улице немецкого города несёт 600-килограммовый контейнер для мусора", - написал автор Telegram-канала "Пул №3".
Он опубликовал видео, где вместо асфальта на улице немецкого города канал с грязной водой. Поток настолько стремительный, что он действительно без труда перемещает мусорный контейнер.
Днём 16 июля Минобороны Германии ввело режим военной катастрофы. В двух регионах страны (Вестфалия и Рейнланд-Пфальце) случились наводнения. Для ликвидации последствий стихии в районы бедствия командированы 850 военных. Пропавших без вести людей ищут также с военных вертолётов, катеров и грузовиков.
За последние сутки число жертв увеличилось в 2,5 раза. Погибло более ста человек. О местонахождении 1300 граждан неизвестно.
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