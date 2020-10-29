"Погибнут все". Лукашенко отчитал Помпео и посоветовал "не дёргаться"

"Всё, что пишут в Telegram-каналах, - это фигня. Ничего он от меня не требовал, был очень тёплый, добрый такой разговор. Но я ему прямо сказал, по-дружески: «Майк, несмотря на это, я ж понимаю, что происходит». И я его предупредил: если только там дёрнутся со стороны Польши, Литвы и, может, Украины (это даже не обсуждается, им не до этого), а вот поляки и литовцы, в основном поляки (что там литовцы - армии нет), - ну, мы будем отвечать", - поделился Лукашенко подробностями "дружеской" беседы с госсекретарём США. Слова белорусского президента привело агентство "БЕЛТА".

Как рассказал Лукашенко, с Помпео он поговорил по телефону. За пределами Белоруссии натовцы не утихомирились, что бы они ни говорили, отметил по этому поводу глава государства.

"Им, полякам, нужна вся Беларусь. Вы знаете, даже если всё НАТО войдёт в Беларусь, у них это не получится", - заявил Лукашенко.

По словам президента, если будет нужно, за Белоруссию встанет весь народ, а если надо будет, то за родину "погибнут все". Как отметил белорусский лидер, на Западе это должны знать.