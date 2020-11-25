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"Погибнут сотни миллионов...": Баранец о последней войне России и НАТО
25 ноября 2020, 20:55 • 149 • Политика
США отправили у Крыма ракетное послание России. Такие провокации в итоге закончатся последней войной России и НАТО, уверен военный обозреватель "КП" Виктор Баранец. "И очень жаль, что Европа и Соединённые Штаты превратятся в дымящиеся атомные развалины, а сотни миллионов ни в чём не повинных людей погибнут только потому, что американским властям не нравится существование России", - отметил он.
Forbes сообщает о том, что военные США оставили у Крыма для Москвы ракетное послание. Речь идёт о переброске и стрельбах ракет возле российского полуострова. О далеко идущих последствиях этой провокации рассказал Царьграду военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
Он отметил, что, с одной стороны, это просто пшик. Но он показывает, до какого мелкодушия скатились США, до какой степени их душит злоба. Если так пойдёт и дальше, то скоро любой выстрел в сторону России будут объявлять операцией против Москвы.
Однако, с другой стороны, это очень опасная тенденция, подчёркивает военный эксперт. Потому что, когда военные, вместо того чтобы чётко выполнять приказы, начинают опускаться до уровня злоязыких базарных баб, как это сделали американцы в данном случае, это предзнаменование "очень хреновых последствий".
По поведению США видно, что они уже морально заряжены на войну против России. Но если в период холодной войны это имело некую сугубо политическую окраску, то теперь слова о "российской угрозе" подкрепляются реальными действиями с оружием.
Эксперт подчеркнул, что у России есть для этого все силы и средства. И очень жаль, что Европа и Соединённые Штаты превратятся в дымящиеся атомные развалины, а сотни миллионов ни в чём не повинных людей погибнут только потому, что американским властям не нравится существование России.
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