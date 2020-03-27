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"Погибнет больше, чем во время Второй мировой в США": Гаспарян о беззащитности американцев перед коронавирусом

27 марта 2020, 15:35  •  25 • Политика
Россия и ещё семь стран просят генсека ООН призвать к отмене санкций. "Если уже американские вирусологи говорят, что у нас может несколько миллионов погибнуть. Я так напоминаю, что это будет сильно больше, чем во время Второй мировой войны в Соединённых Штатах ", - прокомментировал политолог Армен Гаспарян.
Россия, Китай и ещё шесть стран направили совместное письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу с призывом потребовать от ряда государств снять санкции, которые мешают национальным усилиям по борьбе с пандемией COVID-19. Ситуацию для Царьграда прокомментировал политолог Армен Гаспарян.
Он считает, что обсуждать отмену санкций в связи эпидемией коронавируса с американскими "политическими олигофренами" - бесполезно. После гибели нескольких миллионов человек от коронавирусной инфекции может быть, какое-то осознание к ним и придёт, отмечает политолог, но ждать этого, судя по репортажам CNN, ещё долго.
"Извините, если уже американские вирусологи говорят, что у нас может несколько миллионов погибнуть. Я так напоминаю, что это будет сильно больше, чем во время Второй мировой войны в Соединённых Штатах", - отметил Гаспарян в интервью Царьграду.
Эксперт указывает, что даже появление стопроцентно работающей вакцины не слишком поможет тем, кто уже заразился коронавирусной инфекцией и страдает теперь от двусторонней пневмонии. Также до сих пор не известно, какое действие оказывает коронавирус на дальнейшее здоровье человека.
"Ну, это можно пытаться объяснять людям, которые пытаются хотя бы задумываться. А эти - нет. У них вот, как у Салтыкова-Щедрина, играет органчик в голове - и всё, и хорош. Ну, кто в этом сомневается - я рекомендую: посмотрите CNN, минут 20. Всё поймете", - подытожил Армен Гаспарян.
Напомним, что США активно догоняют Италию по количеству случаев заражения коронавирусом. По мнению Всемирной организации здравоохранения, при неблагоприятном сценарии Соединённые Штаты могут стать эпицентром эпидемии коронавирусной инфекции.
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