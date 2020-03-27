"Погибнет больше, чем во время Второй мировой в США": Гаспарян о беззащитности американцев перед коронавирусом

Россия, Китай и ещё шесть стран направили совместное письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу с призывом потребовать от ряда государств снять санкции, которые мешают национальным усилиям по борьбе с пандемией COVID-19. Ситуацию для Царьграда прокомментировал политолог Армен Гаспарян.

Он считает, что обсуждать отмену санкций в связи эпидемией коронавируса с американскими "политическими олигофренами" - бесполезно. После гибели нескольких миллионов человек от коронавирусной инфекции может быть, какое-то осознание к ним и придёт, отмечает политолог, но ждать этого, судя по репортажам CNN, ещё долго.

"Извините, если уже американские вирусологи говорят, что у нас может несколько миллионов погибнуть. Я так напоминаю, что это будет сильно больше, чем во время Второй мировой войны в Соединённых Штатах", - отметил Гаспарян в интервью Царьграду.

Эксперт указывает, что даже появление стопроцентно работающей вакцины не слишком поможет тем, кто уже заразился коронавирусной инфекцией и страдает теперь от двусторонней пневмонии. Также до сих пор не известно, какое действие оказывает коронавирус на дальнейшее здоровье человека.

"Ну, это можно пытаться объяснять людям, которые пытаются хотя бы задумываться. А эти - нет. У них вот, как у Салтыкова-Щедрина, играет органчик в голове - и всё, и хорош. Ну, кто в этом сомневается - я рекомендую: посмотрите CNN, минут 20. Всё поймете", - подытожил Армен Гаспарян.

Напомним, что США активно догоняют Италию по количеству случаев заражения коронавирусом. По мнению Всемирной организации здравоохранения, при неблагоприятном сценарии Соединённые Штаты могут стать эпицентром эпидемии коронавирусной инфекции.