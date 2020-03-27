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"Погибнет больше, чем во время Второй мировой в США": Гаспарян о беззащитности американцев перед коронавирусом
27 марта 2020, 15:35 • 25 • Политика
Россия и ещё семь стран просят генсека ООН призвать к отмене санкций. "Если уже американские вирусологи говорят, что у нас может несколько миллионов погибнуть. Я так напоминаю, что это будет сильно больше, чем во время Второй мировой войны в Соединённых Штатах ", - прокомментировал политолог Армен Гаспарян.
Россия, Китай и ещё шесть стран направили совместное письмо генсеку ООН Антониу Гутерришу с призывом потребовать от ряда государств снять санкции, которые мешают национальным усилиям по борьбе с пандемией COVID-19. Ситуацию для Царьграда прокомментировал политолог Армен Гаспарян.
Он считает, что обсуждать отмену санкций в связи эпидемией коронавируса с американскими "политическими олигофренами" - бесполезно. После гибели нескольких миллионов человек от коронавирусной инфекции может быть, какое-то осознание к ним и придёт, отмечает политолог, но ждать этого, судя по репортажам CNN, ещё долго.
Эксперт указывает, что даже появление стопроцентно работающей вакцины не слишком поможет тем, кто уже заразился коронавирусной инфекцией и страдает теперь от двусторонней пневмонии. Также до сих пор не известно, какое действие оказывает коронавирус на дальнейшее здоровье человека.
Напомним, что США активно догоняют Италию по количеству случаев заражения коронавирусом. По мнению Всемирной организации здравоохранения, при неблагоприятном сценарии Соединённые Штаты могут стать эпицентром эпидемии коронавирусной инфекции.
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