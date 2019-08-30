Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Смелый человек": Поклонская назвала своего кандидата на пост главы Кр...
После встречи с Болтоном Лукашенко собрал арбузы и позвонил Путину
"Кто сказал, что они честные?" Наталья Поклонская откровенно высказала...
Новый генпрокурор Украины назвал приоритеты на ближайшие годы
Главная / Политика

"Погибайте и дальше, дорогие украинцы": Новый министр экономики пожелал крови стране - политолог

30 августа 2019, 16:39  •  215 • Политика
Министр экономики Тимофей Милованов, как заявил политолог Владимир Корнилов, пожелал крови Украине. "Погибайте и дальше, дорогие украинцы", - так заявление чиновника перевел спикер.
Политолог Владимир Корнилов на личной странице в социальной сети Twitter оценил назначение министром экономики Украины Тимофея Милованова. Кстати, ранее Милованов работал в Совете Национального банка Украины в ранге заместителя. Корнилов приводит цитату чиновника и ее перевод с украинского языка - такой, какой кажется ему верным (к слову, это тоже стало предметом спора).
"Ну и вот еще о главе нового суперминистерства экономики Украины Милованове. На днях, находясь в Питтсбурге, он писал: "Я понял, что за незалежность нужно платить кровью и жизнью украинцев". И вся его деятельность сводится лишь к тому, чтобы эта кровь "не была напрасной", - отмечает политолог, а затем добавляет: - То есть перевожу: погибайте и дальше, дорогие украинцы, а я, новый министр, постараюсь монетизировать вашу смерть. Дабы не даром..."
А вот некто Алексей @AlNubSb посчитал перевод неверным и заявил, что "понял по-другому". Поддержал дискуссию и Иван Жилинский @JohannShilinski, пояснив: "Мова" - она такая".
К слову, "Дни.ру" и вовсе пишут, что "бездельник Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский. - Ред.) поплатился за подлый обман украинцев". Журналисты настаивают, что "за 100 дней президентства Владимир Зеленский не сделал ничего, чтобы решить накопившиеся проблемы".
Фото: twitter.com/Kornilov1968.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



215
Источник
Похожие новости
30 августа 2019, 16:39
Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношений
29 августа 2019, 19:09
Косачев считает, что Разумкову придется набираться опыта "по ходу дела"
30 августа 2019, 16:39
После встречи с Болтоном Лукашенко собрал арбузы и позвонил Путину
30 августа 2019, 03:39
В Кремле не стали комментировать этапирование Сенцова в Москву
30 августа 2019, 13:24
Реальные зарплаты - это "ложь, основанная на манипуляциях": Пронько и Сухарев показали, как врачей лишили денег
30 августа 2019, 16:39
"Даже если у вас, господа, в руках нет пробирок": Полянский пригрозил западным странам судом за Сирию
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 августа 2019, 03:39
"Принципиальный вопрос": Ещё одна страна отказала Польше из солидарности с ...
30 августа 2019, 09:54
«Забыть позор «Мистралей»: во Франции подняли вопрос возобновления военно-техническог...
30 августа 2019, 03:39
"А Петр Алексеевич все еще среди нас": Экс-президент Украины устроил сканда...
30 августа 2019, 03:39
"Балтийские тигры хоть будут?": Вслед за Лукашенко от визита в Польшу отказ...
30 августа 2019, 03:39
Срок - до утра пятницы: Южная Осетия ультимативно обратилась к Грузии
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 августа 2019, 10:24
«К осени разочарование усилится»: чего смог добиться Владимир Зеленский за первые 100 дней президентства
28 августа 2019, 22:09
Трагедия в Турции: умерла пострадавшая в бассейне девочка из России
26 августа 2019, 08:24
«Нет убедительных доказательств»: в США заявили об отсутствии подтверждения нарушений Россией ДВЗЯИ
28 августа 2019, 02:54
"Сложно оставаться незаметной": Переводчица Путина попала в неловкую ситуацию в попытке стать невидимой
30 августа 2019, 03:39
"Балтийские тигры хоть будут?": Вслед за Лукашенко от визита в Польшу отказался Трамп
26 августа 2019, 18:24
Война начнется с мины: что предсказали России и США
30 августа 2019, 03:39
"Принципиальный вопрос": Ещё одна страна отказала Польше из солидарности с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.