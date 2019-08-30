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"Погибайте и дальше, дорогие украинцы": Новый министр экономики пожелал крови стране - политолог
30 августа 2019, 16:39 • 215 • Политика
Министр экономики Тимофей Милованов, как заявил политолог Владимир Корнилов, пожелал крови Украине. "Погибайте и дальше, дорогие украинцы", - так заявление чиновника перевел спикер.
Политолог Владимир Корнилов на личной странице в социальной сети Twitter оценил назначение министром экономики Украины Тимофея Милованова. Кстати, ранее Милованов работал в Совете Национального банка Украины в ранге заместителя. Корнилов приводит цитату чиновника и ее перевод с украинского языка - такой, какой кажется ему верным (к слову, это тоже стало предметом спора).
"Ну и вот еще о главе нового суперминистерства экономики Украины Милованове. На днях, находясь в Питтсбурге, он писал: "Я понял, что за незалежность нужно платить кровью и жизнью украинцев". И вся его деятельность сводится лишь к тому, чтобы эта кровь "не была напрасной", - отмечает политолог, а затем добавляет: - То есть перевожу: погибайте и дальше, дорогие украинцы, а я, новый министр, постараюсь монетизировать вашу смерть. Дабы не даром..."
А вот некто Алексей @AlNubSb посчитал перевод неверным и заявил, что "понял по-другому". Поддержал дискуссию и Иван Жилинский @JohannShilinski, пояснив: "Мова" - она такая".
К слову, "Дни.ру" и вовсе пишут, что "бездельник Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский. - Ред.) поплатился за подлый обман украинцев". Журналисты настаивают, что "за 100 дней президентства Владимир Зеленский не сделал ничего, чтобы решить накопившиеся проблемы".
Фото: twitter.com/Kornilov1968.
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