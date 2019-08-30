"Погибайте и дальше, дорогие украинцы": Новый министр экономики пожелал крови стране - политолог

Политолог Владимир Корнилов на личной странице в социальной сети Twitter оценил назначение министром экономики Украины Тимофея Милованова. Кстати, ранее Милованов работал в Совете Национального банка Украины в ранге заместителя. Корнилов приводит цитату чиновника и ее перевод с украинского языка - такой, какой кажется ему верным (к слову, это тоже стало предметом спора).

"Ну и вот еще о главе нового суперминистерства экономики Украины Милованове. На днях, находясь в Питтсбурге, он писал: "Я понял, что за незалежность нужно платить кровью и жизнью украинцев". И вся его деятельность сводится лишь к тому, чтобы эта кровь "не была напрасной", - отмечает политолог, а затем добавляет: - То есть перевожу: погибайте и дальше, дорогие украинцы, а я, новый министр, постараюсь монетизировать вашу смерть. Дабы не даром..."

А вот некто Алексей @AlNubSb посчитал перевод неверным и заявил, что "понял по-другому". Поддержал дискуссию и Иван Жилинский @JohannShilinski, пояснив: "Мова" - она такая".

К слову, "Дни.ру" и вовсе пишут, что "бездельник Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский. - Ред.) поплатился за подлый обман украинцев". Журналисты настаивают, что "за 100 дней президентства Владимир Зеленский не сделал ничего, чтобы решить накопившиеся проблемы".

Фото: twitter.com/Kornilov1968.