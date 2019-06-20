"Поездка Зеленского в Европу - провал": Украинский политик объяснил, почему Киев пойдет на переговоры с Москвой

О том, что рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Европу была полностью провальной, журналистам рассказал руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак.

Он отметил, что немецкий канцлер Ангела Меркель, а также президент Франции Эммануэль Макрон дали ясно понять, что намерены сотрудничать с Россией - причем в любых условиях. И именно такой поворот дел является для нового президента Украины провалом, говорит Спивак.

"Тезисы Макрона и Меркель, обращенные к Украине, переводятся с дипломатического языка как "ребята, европейский тренд политический изменился. Мы планируем сотрудничать с Россией, не смотря на то, хорошая она или плохая", - заявил он в эфире телеканала NewsOne. - И ни для кого не секрет, что Россия сейчас играет огромную роль на международной политической арене".

Спивак также напомнил про различные масштабные экономические проекты в России, в которых охотно участвуют европейские партнеры. И этот факт также говорит о том, что ЕС "изменил свое отношение к Москве".

"Это же Макрон заявил, что теперь Россию будут потихоньку возвращать в ПАСЕ, что в Воронеже построили завод Renault, а позавчера под Москвой открылся завод Mercedes. А еще и "Северный поток - 2", - приводит пример Спивак.

По его мнению, сейчас Зеленскому будет сложно изменить эту ситуацию. И во многом из-за его неопытности. Спивак даже озвучил такой прогноз: мол, при таком раскладе Киеву придется пойти на переговоры с Россией.

"Опытные его коллеги должны будут подсказать Зеленскому, что если от нас отвернется Европа, то мы останемся один на один с Москвой, и что нет другого пути к миру в Украине, кроме как двухсторонние переговоры", - резюмировал Спивак.