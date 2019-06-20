Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинский политик назвал европейское турне Зеленского провалом
Москва упрекнула США в «игре мускулами» на Ближнем Востоке
Как задать вопрос Владимиру Путину во время "Прямой линии" в 2019 году
Госдума отказала русским в гражданстве. Но у неё есть шанс исправиться
Главная / Политика

"Поездка Зеленского в Европу - провал": Украинский политик объяснил, почему Киев пойдет на переговоры с Москвой

20 июня 2019, 14:24  •  150 • Политика
Рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию и Францию оказался полностью провальным. Об этом заявил руководитель украинской платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак. "Поездка Зеленского в Европу - провал", - отметил он, добавив, что при таком раскладе, когда ЕС начинает менять отношение к Москве, Киеву придется пойти на переговоры с Москвой.
О том, что рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Европу была полностью провальной, журналистам рассказал руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак.
Он отметил, что немецкий канцлер Ангела Меркель, а также президент Франции Эммануэль Макрон дали ясно понять, что намерены сотрудничать с Россией - причем в любых условиях. И именно такой поворот дел является для нового президента Украины провалом, говорит Спивак.
"Тезисы Макрона и Меркель, обращенные к Украине, переводятся с дипломатического языка как "ребята, европейский тренд политический изменился. Мы планируем сотрудничать с Россией, не смотря на то, хорошая она или плохая", - заявил он в эфире телеканала NewsOne. - И ни для кого не секрет, что Россия сейчас играет огромную роль на международной политической арене".
Спивак также напомнил про различные масштабные экономические проекты в России, в которых охотно участвуют европейские партнеры. И этот факт также говорит о том, что ЕС "изменил свое отношение к Москве".
"Это же Макрон заявил, что теперь Россию будут потихоньку возвращать в ПАСЕ, что в Воронеже построили завод Renault, а позавчера под Москвой открылся завод Mercedes. А еще и "Северный поток - 2", - приводит пример Спивак.
По его мнению, сейчас Зеленскому будет сложно изменить эту ситуацию. И во многом из-за его неопытности. Спивак даже озвучил такой прогноз: мол, при таком раскладе Киеву придется пойти на переговоры с Россией.
"Опытные его коллеги должны будут подсказать Зеленскому, что если от нас отвернется Европа, то мы останемся один на один с Москвой, и что нет другого пути к миру в Украине, кроме как двухсторонние переговоры", - резюмировал Спивак.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



150
Источник
Похожие новости
20 июня 2019, 11:09
Американские военные не опознали беспилотник-разведчик, сбитый над Ираном
19 июня 2019, 22:09
Список подозреваемых в гибели MH-17 обнародовали к саммиту ЕС
20 июня 2019, 01:24
"У нас было бы на 20 млн граждан больше": Жириновский оценил, сколько потеряла Россия из-за непринятого закона
19 июня 2019, 15:39
ЗРК раздора: США надеются "расшатать" экономику Турции санкциями из-за российских С-400
20 июня 2019, 02:39
Путин проведет прямую линию с россиянами
20 июня 2019, 14:24
Москва упрекнула США в «игре мускулами» на Ближнем Востоке
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 июня 2019, 07:54
"Если кто узнает - секир-башка": Главное "доказательство" вины Ро...
20 июня 2019, 07:54
"Русские убивают украинцев в Донбассе. Европа открывает им объятья!" Гераще...
20 июня 2019, 04:39
"И хочется отказать, и немного страшно": СМИ Дании требуют сказать "не...
20 июня 2019, 01:09
«Такие эксперименты — от бедности»: как Украина пытается модернизировать истребители ...
20 июня 2019, 01:24
"Это даже не фантастика - это в Кащенко": Назначенный на роль обвиняемого в...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июня 2019, 03:24
Как Киевскую Русь превратили в Украину, а потом в «АнтиРоссию»
13 июня 2019, 22:54
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
19 июня 2019, 09:09
Украинский адвокат одной деталью о фигуранте по катастрофе МН17 наголо разбил версию голландцев
18 июня 2019, 15:09
Кремль ответил Зеленскому: «Про Донбасс надо говорить не Путину, а его жителям. А про Крым и говорить нечего»
17 июня 2019, 01:54
"Так это были не русские?": Экс-глава Генштаба ВСУ спустя 5 лет признался в атаке на колонну украинского нацбатальона
19 июня 2019, 02:39
Дед Пихто и конь в пальто: Лавров подкинул рифму швейцарскому послу, декламировавшему стихи из русских поговорок
13 июня 2019, 19:39
«Подозрительно — слишком мягкое слово»: что известно об инциденте с танкерами в Оманском заливе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.