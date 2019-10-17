"Поездка дипломатов США была согласована, но...": В МИД России прояснили инцидент с американцами

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали снятие с поезда в Северодвинск трёх дипломатов США, ехавших в направлении режимного объекта. В Госдепе США утверждают, что официально согласовали эту поездку, однако оказалось, что это не совсем так.

Речь идёт о военно-морском атташе при посольстве США Кёртисе, атташе при посольстве США Арриоле, а также американском военном атташе Данне. При въезде на режимную территорию у дипломатов проверили документы и, обнаружив, что они иностранные граждане, сняли с поезда.

МИД подтвердил, что поездка дипломатов США, действительно, была согласована с Минобороны России. Однако, согласно документам, американцы заявляли о намерении посетить лишь Архангельск.