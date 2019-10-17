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"Поездка дипломатов США была согласована, но...": В МИД России прояснили инцидент с американцами

17 октября 2019, 11:54  •  47 • Политика
МИД объяснил, почему дипломатов из США сняли с поезда в Северодвинск. Американцы согласовали свою поездку, но только до Архангельска.
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали снятие с поезда в Северодвинск трёх дипломатов США, ехавших в направлении режимного объекта. В Госдепе США утверждают, что официально согласовали эту поездку, однако оказалось, что это не совсем так.
Речь идёт о военно-морском атташе при посольстве США Кёртисе, атташе при посольстве США Арриоле, а также американском военном атташе Данне. При въезде на режимную территорию у дипломатов проверили документы и, обнаружив, что они иностранные граждане, сняли с поезда.
МИД подтвердил, что поездка дипломатов США, действительно, была согласована с Минобороны России. Однако, согласно документам, американцы заявляли о намерении посетить лишь Архангельск.
"Они уведомили Минобороны о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались на пути в Северодвинск", - говорится в заявлении МИД.

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