"Поезд ушёл": Россия перестала быть участником Договора по открытому небу

Россия перестала быть участником Договора по открытому небу (ДОН). США не предприняли никаких действий, чтобы этому помешать. "Поезд ушёл", - прокомментировал ситуацию замглавы МИД России Сергей Рябков.

Договор по открытому небу предполагает право стран-участников проводить облёты территорий друг друга, проводя мониторинг военной деятельности. Партнёры неоднократно нарушали взятые на себя по ДОН обязательства, но Россия раз за разом была готова вести диалог. Чуть более года назад, в ноябре 2020-го, США обвинили Москву в нарушении принципов договора и вышли из него. Без Вашингтона соглашение утратило жизнеспособность.

Вернуться в ДОН убеждали США и Россия, и западные партнёры, но безуспешно. Москва инициировала закон о денонсации Россией этого договора. Оставшимся странам-участникам было направлено уведомление. В нём говорилось, что ровно через полгода Россия перестанет быть членом ДОН.

18 декабря является официальной датой выхода России из Договора по открытому небу. У Вашингтона были и время, и возможность остановить процесс, но США так и не предприняли никаких действий.

"Пересмотра не будет. Поезд ушёл", - заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.