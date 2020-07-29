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"Поезд смерти": Армия России получит ракетный комплекс, невидимый для спутников США - СМИ

29 июля 2020, 10:05  •  190 • Политика
Вьетнамское издание Soha поведало о способном атаковать США в случае войны российском "поезде смерти", который очень трудно отследить даже со всеми американскими спутниками-шпионами.
Российский "поезд смерти" стал темой обсуждения вьетнамских СМИ. Речь идёт о боевом железнодорожном ракетном комплексе (БЖРК) "Баргузин", который должен поступить в российскую армию.
Основной особенностью "поезда смерти", как его нарекло вьетнамское издание Soha, является то, что он внешне ничем не отличается от обычных грузовых поездов. Однако внутри вагонов скрываются межконтинентальные баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Мощность каждый из них составляет 550 килотонн.
В случае начала военного конфликта с США "Баргузин" в течение всего нескольких минут сможет нанести удар по американской территории из любой точки обширной железнодорожной системы России. При этом спутникам-шпионам США будет весьма проблематично отследить "поезд смерти", отмечает Soha.

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