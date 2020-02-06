"Поэтому Россия - матушка, а США - какой-то дядя": Эвакуацию американцев из Китая назвали "ночным кошмаром"

Около 530 американцев застряли в китайском городе Ухане в ожидании двух рейсов в США без всякой помощи и поддержки. Некоторые пробыли в аэропорту 48 часов. Издание The Washington Post назвало эвакуацию граждан США из Китая "ночным кошмаром" и поставило в пример Россию.

По информации издания, в аэропорту Уханя царил хаос, не было ни представителей США, которые могли бы им помочь, ни простых табличек, на которых было бы указано, где собираться. Но что обиднее всего, сотрудники американского консульства в Ухане эвакуировались в полном составе сразу после объявления о карантине, бросив граждан США в охваченном коронавирусом городе.

Для сравнения американская газета приводит в пример российскую эвакуацию. Сообщается, что в аэропорту были сотрудники российского консульства, информационный стенд с российским флагом. Кроме того, Россия также предоставила автобусы для того, чтобы провезти людей через все пропускные пункты на пути в аэропорт.