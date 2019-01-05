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"Поехала совсем кукуха у Ходора": В Сети не поверили в заявления Ходорковского о Магнитогорске
05 января 2019, 02:24 • 66 • Политика
Михаил Ходорковский сделал очередное заявление о Магнитогорске с подводкой: "Власть провалилась в пропагандистскую яму, которую сама выкопала". Как оказалось, большинство сказанному не поверили. Один из комментариев в красках описывает мнение читателей: "Поехала совсем кукуха у Ходора".
Твит Михаила Ходорковского с анонсом к публикации политолога о "провале власти" по следам трагедии в Магнитогорске встретили возмущенными комментариями. Сообщение Ходорковский оставил на личной странице в социальной сети Twitter со следующей подводкой:
"Власть провалилась в пропагандистскую яму, которуя сама выкопала..."
К сообщению была приложена ссылка на openmedia.io, где высказывается политолог и публицист Федор Крашенинников. Автор заметки, по всей видимости, призван объяснить вбросы о теракте в Магнитогорске, ранее публиковавшиеся на странице Ходорковского в Сети. Впрочем, это лишь мнение. Точно такое же, как десятки мнений под постом предпринимателя.
"2% дерьма - это не все население России", - пишет в ответ Ходорковскому @daniyar1988.
"Тебя забыли спросить", - добавляет @sergey271171.
"А прикольно так либершиза непонятный анализ, высосанный незнамо откуда, озаглавливает громко: "население не верит"... какое население...чего...кто... не верит и все тут.... видимо они сами и есть это "население"... но звучит громко...мерзость...просто наживает PR на чужом горе", - добавляет @SnakeOnTheWall.
"Для чего ретвитить бред этого политического трупа", - говорит @ShakinVladimir.
"Поехала совсем кукуха у Ходора", - отметил @mich261213.
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