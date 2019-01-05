Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вьетнам получил 32 российских танка Т-90С
Самолет-разведчик США приблизился к российским базам в Сирии в преддверии учений...
Китай готовится вооружить рельсотронами ракетный эсминец-гигант "проект 005...
С прицелом на Вашингтон: МИД Польши предложил расширить нормандский формат перег...
Главная / Политика

"Поехала совсем кукуха у Ходора": В Сети не поверили в заявления Ходорковского о Магнитогорске

05 января 2019, 02:24  •  66 • Политика
Михаил Ходорковский сделал очередное заявление о Магнитогорске с подводкой: "Власть провалилась в пропагандистскую яму, которую сама выкопала". Как оказалось, большинство сказанному не поверили. Один из комментариев в красках описывает мнение читателей: "Поехала совсем кукуха у Ходора".
Твит Михаила Ходорковского с анонсом к публикации политолога о "провале власти" по следам трагедии в Магнитогорске встретили возмущенными комментариями. Сообщение Ходорковский оставил на личной странице в социальной сети Twitter со следующей подводкой:
"Власть провалилась в пропагандистскую яму, которуя сама выкопала..."
К сообщению была приложена ссылка на openmedia.io, где высказывается политолог и публицист Федор Крашенинников. Автор заметки, по всей видимости, призван объяснить вбросы о теракте в Магнитогорске, ранее публиковавшиеся на странице Ходорковского в Сети. Впрочем, это лишь мнение. Точно такое же, как десятки мнений под постом предпринимателя.
"2% дерьма - это не все население России", - пишет в ответ Ходорковскому @daniyar1988.
"Тебя забыли спросить", - добавляет @sergey271171.
"А прикольно так либершиза непонятный анализ, высосанный незнамо откуда, озаглавливает громко: "население не верит"... какое население...чего...кто... не верит и все тут.... видимо они сами и есть это "население"... но звучит громко...мерзость...просто наживает PR на чужом горе", - добавляет @SnakeOnTheWall.
"Для чего ретвитить бред этого политического трупа", - говорит @ShakinVladimir.
"Поехала совсем кукуха у Ходора", - отметил @mich261213.
Для чего ретвитить бред этого политического трупа?
— Владимир Шакин (@ShakinVladimir) 4 января 2019 г.
Поехала совсем кукуха у Ходора
— GP (@nd_what) 4 января 2019 г.
А прикольно так либершиза непонятный анализ, высосанный незнамо откуда, озаглавливает громко: "население не верит"... какое население...чего...кто... не верит и все тут.... видимо они сами и есть это «население»... но звучит громко...мерзость...просто наживаете PR на чужом горе.
— Mr.Snake (@SnakeOnTheWall) 4 января 2019 г.
Тебя забыли спросить.
— Sergey Tikhonov (@sergey271171) 4 января 2019 г.
2% дерьма - это не все население России.
— Данияр А. (@daniyar1988) 4 января 2019 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

66
Источник
Похожие новости
04 января 2019, 23:09
Минувший год принес Порошенко $20 млн и 12-кратный рост доходов
05 января 2019, 02:24
"Поехала совсем кукуха у Ходора": В Сети не поверили в заявления Ходорковского о Магнитогорске
04 января 2019, 13:24
"Лишатся спаивающего фактора": США надеются выводом своих войск из Сирии рассорить Россию с ее союзниками

04 января 2019, 10:09
"Я настроен скептически. Мы столкнёмся с резким ухудшением": Бундестаг прокомментировал будущие отношения с Россией
05 января 2019, 02:24
Чрезвычайное положение в США: Трамп назвал способ построить Мексиканскую стену вопреки демократам
05 января 2019, 02:24
"Самый нереальный проект Кремля": Крымский мост показал блеф Киева, став самым популярным в Сети
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
05 января 2019, 02:24
Команда Порошенко готова продаться России за $3 миллиарда – украинский чиновник
05 января 2019, 02:24
"Самый нереальный проект Кремля": Крымский мост показал блеф Киева, став са...
05 января 2019, 00:39
О фильме "Свидетели Путина", важности возвращении советского гимна и либеральном непо...
05 января 2019, 02:09
С прицелом на Вашингтон: МИД Польши предложил расширить нормандский формат переговоро...
05 января 2019, 02:24
"Предупреждение Путина" назвали самым популярным роликом года на Западе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
01 января 2019, 02:52
С Новым Годом от почти бывшeго пpeзидента
29 декабря 2018, 06:28
Bнезaпно pacтущий peйтинг Пopoшенко
30 декабря 2018, 22:54
Яков Кедми дал свой прогноз о мировом порядке: "Будут только две державы"
29 декабря 2018, 07:54
Володин призвал Меркель и Макрона "тщательно думать", прежде чем требовать у России освободить украинских моряков
31 декабря 2018, 08:39
"Чемпионат в Саудовской Аравии - позор, за Крым - стыдно": российский чемпион мира по шахматам после победы
03 января 2019, 17:54
"США скоро перестанут использовать Украину": Экс-депутат Верховной рады объяснил, почему CNN назвал Симферополь российским
03 января 2019, 01:39
"Вы что, хотите, чтобы кто-то рискнул на войну с Россией?": Немецкий журналист обратился к коллегам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.