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"Поехала крыша": Киселёв остудил пыл собравшегося в Москву верхом на "Абрамсе" Бабченко
26 августа 2020, 23:55 • 100 • Политика
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв остудил пыл собравшегося в Москву верхом на "Абрамсе" Аркадия Бабченко. По словам российского телеведущего, у его коллеги "поехала крыша".
Скандально известный украинский журналист Аркадий Бабченко написал в Facebook, что под руководством экс-главы СНБО Александра Турчинова американские танки скоро въедут в Москву. Свой пост журналист закончил такими словами: "Заждалась, Москва? Ну жди, жди. Будем!" - и проиллюстрировал своей фотографией на фоне офиса президента Украины.
Киселёв предположил, что у Бабченко окончательно "поехала крыша", и призвал не обращать внимания на его эксцентричное поведение. Он полагает, что подобными заявлениями журналист пытается поднять свой рейтинг, рухнувший после инсценировки собственной смерти.
Аналогичной характеристики удостоился и экс-глава СНБО. По словам Киселёва, единственным местом, куда Турчинов действительно направил танки, оказался Донбасс. И эта война с собственным народом, затеянная украинским политиком, продолжается уже седьмой год.
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