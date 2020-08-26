Скандально известный украинский журналист Аркадий Бабченко написал в Facebook, что под руководством экс-главы СНБО Александра Турчинова американские танки скоро въедут в Москву. Свой пост журналист закончил такими словами: "Заждалась, Москва? Ну жди, жди. Будем!" - и проиллюстрировал своей фотографией на фоне офиса президента Украины.

Киселёв предположил, что у Бабченко окончательно "поехала крыша", и призвал не обращать внимания на его эксцентричное поведение. Он полагает, что подобными заявлениями журналист пытается поднять свой рейтинг, рухнувший после инсценировки собственной смерти.

"Он профессионально не востребован и никому не нужен. Его авторитет после того случая, как он лежал в луже своей крови во время инсценировки собственного убийства, упал ниже плинтуса", - пояснил гендиректор МИА "России сегодня" в разговоре с Федеральным агентством новостей.

Аналогичной характеристики удостоился и экс-глава СНБО. По словам Киселёва, единственным местом, куда Турчинов действительно направил танки, оказался Донбасс. И эта война с собственным народом, затеянная украинским политиком, продолжается уже седьмой год.