Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После "неудобной правды" об анализах Навального опубликовали и видео с...
"Заговор молчания" против "автомата Лукашенко": Заказчика ре...
Доктор Мясников разобрал берлинский диагноз Навального: "Спусковой крючок у...
На Украине рассказали, что произойдет с ВСУ в случае вторжения в Крым
Главная / Политика

"Поехала крыша": Киселёв остудил пыл собравшегося в Москву верхом на "Абрамсе" Бабченко

26 августа 2020, 23:55  •  100 • Политика
Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв остудил пыл собравшегося в Москву верхом на "Абрамсе" Аркадия Бабченко. По словам российского телеведущего, у его коллеги "поехала крыша".
Скандально известный украинский журналист Аркадий Бабченко написал в Facebook, что под руководством экс-главы СНБО Александра Турчинова американские танки скоро въедут в Москву. Свой пост журналист закончил такими словами: "Заждалась, Москва? Ну жди, жди. Будем!" - и проиллюстрировал своей фотографией на фоне офиса президента Украины.
Киселёв предположил, что у Бабченко окончательно "поехала крыша", и призвал не обращать внимания на его эксцентричное поведение. Он полагает, что подобными заявлениями журналист пытается поднять свой рейтинг, рухнувший после инсценировки собственной смерти.
"Он профессионально не востребован и никому не нужен. Его авторитет после того случая, как он лежал в луже своей крови во время инсценировки собственного убийства, упал ниже плинтуса", - пояснил гендиректор МИА "России сегодня" в разговоре с Федеральным агентством новостей.
Аналогичной характеристики удостоился и экс-глава СНБО. По словам Киселёва, единственным местом, куда Турчинов действительно направил танки, оказался Донбасс. И эта война с собственным народом, затеянная украинским политиком, продолжается уже седьмой год.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



100
Источник
Похожие новости
26 августа 2020, 22:05
Политолог: бегство Лукашенко из Белоруссии неизбежно
26 августа 2020, 22:05
Россию разделить, ядерное оружие - отобрать: американские журналисты сами себя сдали - Кнутов
26 августа 2020, 22:05
НИИ, разработавший русскую вакцину от COVID, попал под санкции США
26 августа 2020, 22:05
"Справедливость должна восторжествовать": Хабиров "зажёгся" после речи Путина о Куштау
26 августа 2020, 22:05
Греция "вторгается" в Ионическое море, чтобы расширить границы
26 августа 2020, 23:55
"Поехала крыша": Киселёв остудил пыл собравшегося в Москву верхом на "Абрамсе" Бабченко
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 августа 2020, 22:05
Россию разделить, ядерное оружие - отобрать: американские журналисты сами себя сдали ...
26 августа 2020, 22:05
НИИ, разработавший русскую вакцину от COVID, попал под санкции США
26 августа 2020, 22:05
Греция "вторгается" в Ионическое море, чтобы расширить границы
26 августа 2020, 23:55
"Чудовищный эффект": Рыбак из Канады испугался собственного улова
26 августа 2020, 23:55
Как одна фамилия заменила Шенген: Польша впустила десятки белорусов без документов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 августа 2020, 10:20
Доктор Мясников разобрал берлинский диагноз Навального: "Спусковой крючок уже выжат"
23 августа 2020, 12:30
"Когда они начнут разносить Россию на щепки": Рассекречен "мощный ресурс" Навального
22 августа 2020, 04:20
"Посмотрите на следующие страны…" Политолог показал протестующим будущее Белоруссии при Тихановской
23 августа 2020, 23:30
Митингующие дошли до президентского дворца в Минске. И... развернулись, услышав призыв
21 августа 2020, 20:05
"Об этом не говорят": что США потребовали за помощь по ленд-лизу
23 августа 2020, 18:00
Спасавший Навального реаниматолог разругался с Владимиром Соловьёвым. Ответ последовал в эфире
22 августа 2020, 00:40
"Сначала я помогу с "жёлтыми жилетами": Лукашенко отплатил Макрону его же монетой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.