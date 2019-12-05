"Поджали хвост и прогнулись под олигархов": Единороссы в очередной раз наплевали на граждан России - Пронько

Юрий Пронько заметил, что речь в законопроекте шла о заработках, которые превышают 24 млн рублей в год, - таких людей в стране не больше 20 тысяч человек.

"И ради этой горстки соотечественников депутаты наплевали на ключевой запрос в современной России - социальную справедливость", - подчеркнул ведущий "Сухого остатка".

Таким образом, комитет по бюджету и налогам, который возглавляет рьяный единоросс Андрей Макаров, в очередной раз опозорился, считает Пронько.

Авторы инициативы предлагали поднять на 5% НДФЛ для тех, чей доход превышает астрономическую для большинства жителей России сумму - 2 млн рублей в месяц. Вместо 13% они платили бы 18%. Как заявил депутат-эсер Олег Нилов, "главная цель проекта - снижение социальной напряжённости в стране, где колоссальное количество бедных и нищих, причём работающих и пенсионеров. И такое же колоссальное количество, причём растущее, сверхбогатых миллиардеров. И эта пропасть только ширится".

"И это не просто позор, это благодатная почва для социального протеста. Давайте я вам на цифрах и фактах проиллюстрирую нынешнее положение дел в нашей стране. Доля семей, денег которым хватает только на еду и одежду, по данным Росстата - подчёркиваю, официальной статистики, которой особого доверия нет, - за год выросла на 0,6 п.п. и вплотную приблизилась к половине. Практически 50% граждан страны имеют доходы, которые позволяют им тупо поддерживать физиологическое выживание и буквально "прикрыть наготу", - говорит Пронько.

Семей, которые могут прокормить себя, но не в состоянии позволить себе одежду или медикаменты, больше 14%. По словам Пронько, это уже не бедность, а настоящая нищета.

"Это "дно", когда человек влачит жалкое существование, экономя на всём, лишая своих детей элементарного. Кстати, детская бедность - это вообще за гранью. В этом году она выросла на 7%, то есть сегодня каждый четвёртый российский ребёнок живёт в нищете. Это позорище для богатейшей страны мира, которая претендует на свою особую глобальную миссию!" - возмущён ведущий.

Но при этом, когда предлагаются реальные действия по поддержке многодетных семей, большинством голосов депутаты отметают и эти инициативы.

"Коллеги, когда вы говорите, что это непосильно, что это невозможно, мне, честно говоря, стыдно эти слова слышать, когда несколько дней назад в этом зале освободили от транспортного налога олигархов, владеющих яхтами и самолётами, которые зарегистрированы в офшорах, в это же время вы отвергаете освобождение от транспортного налога семью, имеющую единственное транспортное средство, многодетные семьи. Вы подумайте, что вы делаете! Или, например, мы в этом зале освобождаем олигархов от налога на имущество и соцвзносов команды, которая их обслуживает, а единственное жильё многодетных мы от налога на имущество не можем освободить. Я понимаю, цинизм и так далее, но не до такой же степени", - прокомментировал депутат Госдумы Валерий Гартунг.

В свою очередь ведущий добавляет, что он не против богатых, даже очень "за", но когда существует такой колоссальный разлом в доходах, когда 2/3 соотечественников работают за еду и одежду, возникает резонный вопрос: а где, собственно, государство с его регуляторной функцией?

"Или нынче наступили времена, когда те, кто обязан представлять интересы народа, боятся "получить в табло" от горстки толстосумов?" - задаётся вопросом Пронько.

"Я вам напомню: если вы посмотрите на прогноз Минэкономразвития, то прогноз утверждает, что в 2024 году наши доходы по сравнению с 2013-м увеличатся аж на 1%. За 12 лет. И что это будет означать? Как можно сократить бедность в два раза, когда доходы населения на том же уровне? И как можно решать проблему семей с детьми - а они - основная часть бедных, - не увеличивая доходы населения? Никто на эти вопросы до сих пор не ответил внятно", - подчеркнул депутат Госдумы России Олег Смолин.