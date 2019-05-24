"Подводный флот растаял": В Сети устроили "реквием" по шести советским подлодкам, игнорируя новые субмарины

В блоге navy_korabel опубликован настоящий "реквием" по многоцелевой компоненте российского атомного подводного флота. Как утверждается, подводный флот тает на глазах — вопреки обещаниям о восстановлении боеготовности.

Показательный "плач" был посвящён восьми советским субмаринам весьма почтенного возраста, которые предположительно были списаны за последние шесть лет. Это "Подольск", "Святой Георгий Победоносец", "Кашалот", "Магадан", "Самара", "Карп", "Кострома" и "Даниил Московский".

Фото:livejournal/navy_korabel

При этом в публикации начисто игнорируются темпы обновления российского подводного флота. Стоит напомнить, только за последние полгода он пополнился сразу тремя единицами.

Подлодку "Белгород" спустили на воду в конце апреля. Она уже успела вызвать восхищение и опасения на Западе — вполне обоснованные, учитывая, что именно "Белгороду" предстоит стать первым носителем атомных подводных беспилотников "Посейдон".

В марте спустили на воду "Петропавловск-Камчатский" — первую субмарину проекта 636. Это уже третье, усовершенствованное поколение субмарин, которые строились ещё для стран Варшавского договора. В НАТО их называют "чёрными дырами" за способность скрытно и практически бесшумно передвигаться. Дистанция поражения у этих подлодок в разы превышает дистанцию, на которой противник может их обнаружить.

В сентябре со стапелей сошла дизель-электрическая подлодка "Кронштадт". Это еще одна невидимка, но на этот раз — специально адаптированная для суровых условий северных морей. Это вторая субмарина проекта 677, так что разработчики смогли усовершенствовать многие решения, использованные при строительстве "головного" "Санкт-Петербурга".

До конца 2019 года Объединённая судостроительная корпорация планирует передать Военно-морскому флоту России ещё два подводных крейсера — стратегического "Князя Владимира" и многоцелевую "Казань". Кроме того, в состав флота войдут 14 надводных кораблей.

Стоит также отметить, что высочайшие оценки и звания самых смертоносных подлодок в мире зарубежных специалистов неизменно получают субмарины из проектов "Борей", "Ясень" и "Дельфин".