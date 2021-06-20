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"Подвиги" солдат НАТО, за которые стыдно: Пушков оценил скандал в Литве

20 июня 2021, 15:50  •  125 • Политика
Скандал в Литве, где немецкие солдаты НАТО устроили незаконную вечеринку и приставали к местным, не стихает несколько дней. В том числе Пушков высказался о "подвигах", за которые стыдно.
Немецкие солдаты, участвующие в операциях НАТО по сдерживанию России, опозорились в Литве и выдворены из страны. Сначала об этом писали британские журналисты, а после информацию подтвердили и официальные лица. Так, министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, как пишет Daily Express, заявила, что лично будет контролировать расследование инцидента.
Итак, из Литвы высланы четверо военных НАТО - немецких военнослужащих. Инцидент в том числе прокомментировал сенатор Алексей Пушков. Он напомнил, что немецкий батальон призван "защищать восточные границы НАТО от российской агрессии". Однако всем ясно, что никакой агрессии нет, вот и находят солдаты НАТО занятие по настроению...
Пушков полагает, что немецкие военные прекрасно понимают, что от России защищаться не нужно, поэтому солдаты НАТО и "устраивают попойки, пристают к местным жителям, выкрикивают антисемитские лозунги, распевают песни нацистских времён" и "разок даже изнасиловали (!) своего сослуживца". Всё перечисленное Пушковым - не вольная интерпретация происходящего, а реальность, описанная в отчётах:
Эти факты признала министр обороны ФРГ, - продолжил сенатор. - Так военнослужащие бундесвера "выполняют" поставленные НАТО задачи. С рекламными роликами альянса - ничего общего. Да и нужны ли они там вообще?
Как добавляет "Полит.Россия", упомянутая вечеринка состоялась в Рукле, рядом с базой НАТО. Это в 50 километрах от Вильнюса. Немцы, действительно, приставали к местным женщинам и вели себя, мягко говоря, вызывающе. А в Британии между тем напомнили, что это не первый подобный инцидент с солдатами НАТО.

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