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"Подвиг не должен быть замазан ложью": Путин напомнил об опасности переписывания истории

30 июня 2020, 19:00  •  37 • Политика
Президент России Владимир Путин во вторник открыл памятник Советскому солдату подо Ржевом и напомнил об опасности переписывания истории.
По словам российского лидера, сегодня некоторые политические силы пытаются исказить исторические факты в угоду сиюминутной повестке. Однако подвиг советского народа забывать нельзя.
"Время не властно над этим подвигом. И он никогда не должен, не может быть забыт. И уж тем более затёрт, замазан ложью и фальсификациями. Мы такого не допустим", - отметил российский лидер.
Путин добавил, что погибшие в годы войны люди навсегда останутся в сердцах жителей России, а подвиг защитников Отечества вечно будет служить нравственным ориентиром для всех поколений.
Скриншот: Telegram/Вы слушали Маяк
Отметим, что на церемонии открытия мемориала также присутствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры двух стран при встрече обнялись, затем пожали руки пришедшим ветеранам, а после возложили цветы к памятнику.
Ранее сообщалось, что Лукашенко принял приглашение Путина посетить Россию, чтобы открыть мемориал Советскому солдату. Президент Белоруссии также надеется встретиться со своим российским коллегой после официального мероприятия и обсудить с ним вопросы интеграции двух стран.

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