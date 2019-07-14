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"Подвергнуть медосвидетельствованию!": В Бундестаге смущены слухами об алкоголизме Меркель после ее странных приступов
14 июля 2019, 07:09 • 188 • Политика
В Бундестаге, как оказалось, смущены разошедшимися слухами о том, что канцлер Германии Ангела Меркель может страдать алкоголизмом. Такие сплетни появились после странных приступов дрожи у женщины. "Подвергнуть медицинскому освидетельствованию!", - в Бундестаге так видят вариант опровержения неприятных сведений.
Напомним: Ангелу Меркель начинало колотить во время официальных мероприятий минимум трижды. Это оказывалось снято камерами и попадало во все новости. Неудивительно, что вскоре пошли самые разные слухи о том, чем может быть вызвана странная "трясучка", - тем более, что сама Меркель предпочитает отмалчиваться о причинах такого состояния.
В беседе с "Комсомолкой" депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Пётр Быстрон сообщил, что канцлера нужно подвергнуть медосмотру. "В Бундестаге, как и во всём немецком обществе, начинают бродить слухи: якобы "дрожь канцлера" — это признак алкоголизма, а может даже, болезни Паркинсона", - поведал он.
Политик уверен, что медики могли бы официально опровергнуть такие сплетни, и, что еще важнее – поставить диагноз Меркель и оказать ей помощь. Он опасается, что недуг может усилиться, и это отразится не только на фрау канцлер, но и на всей Германии.
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