"Подвели чубы": Мигранты из Сирии решили замаскироваться под украинцев и на том погорели

Сразу десять нелегальных мигрантов из Сирии попытались через Грецию добраться до Швейцарии. При этом нелегалы… прикинулись украинской волейбольной командой.

Как передает издание Le Figaro, сирийцы были одеты в одинаковую форму, для достоверности "легенды" прихватили с собой пару мячей и в таком виде прибыли в аэропорт Афин. Однако, когда проходили паспортный контроль, то обнаружилось, что их "украинские" паспорта – поддельные. В итоге лже-волейболистов задержали.

В интернете новость вызвала множество шуток.

"То ли из-за непохожести на фотографии в паспортах, то ли из-за смуглой кожи и отсутствия чубов, но ребят раскрыли. Желанный Цюрих откладывается, матч по волейболу, впрочем, тоже", - посмеялся автор телеграм-канала "Выпускайте Кракена".

"Опоздали! Ноне уже шумеров с "расраспёртыми объятиями" в эуропах не принимают!" - считает @KardashMagdalin.

Фото: Скриншот t.me/rlz_the_kraken