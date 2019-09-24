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"Подвели чубы": Мигранты из Сирии решили замаскироваться под украинцев и на том погорели

24 сентября 2019, 01:39  •  107 • В мире
Мигранты из Сирии решили для того, чтобы попасть в Цюрих, замаскироваться под спортсменов-украинцев и на том и погорели. "Подвели чубы – точнее, их отсутствие", - смеются в соцсетях.
Сразу десять нелегальных мигрантов из Сирии попытались через Грецию добраться до Швейцарии. При этом нелегалы… прикинулись украинской волейбольной командой.
Как передает издание Le Figaro, сирийцы были одеты в одинаковую форму, для достоверности "легенды" прихватили с собой пару мячей и в таком виде прибыли в аэропорт Афин. Однако, когда проходили паспортный контроль, то обнаружилось, что их "украинские" паспорта – поддельные. В итоге лже-волейболистов задержали.
В интернете новость вызвала множество шуток.
"То ли из-за непохожести на фотографии в паспортах, то ли из-за смуглой кожи и отсутствия чубов, но ребят раскрыли. Желанный Цюрих откладывается, матч по волейболу, впрочем, тоже", - посмеялся автор телеграм-канала "Выпускайте Кракена".
"Опоздали! Ноне уже шумеров с "расраспёртыми объятиями" в эуропах не принимают!" - считает @KardashMagdalin.
Фото: Скриншот t.me/rlz_the_kraken

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