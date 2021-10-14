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"Подушка в крови, ножом два отверстия": Отчим хладнокровно рассказал об убийстве пасынка

14 октября 2021, 16:50  •  241 • Политика
Отчим убитого подростка под Рязанью сбрасывает вину на свою подругу. "Приходим, в спальне он лежит на кровати, подушка в крови, я его переворачиваю, там ножом два отверстия", - хладнокровно рассказал он.
Отчим 15-летнего подростка, найденного мёртвым в Рязанской области, Владислав Цикунов раскрыл детали ритуального убийства. На допросе у следователей он заявил, что убийство совершила его подруга.
Речь идёт о ребёнке, тело которого обнаружили около деревни Земенки Рязанского района с признаками насильственной смерти. По версии следствия, отчим и мачеха убили подростка в ходе некоего обряда.
В Сети появилось видео с допроса отчима убитого подростка. В ролике он совершенно хладнокровно рассказывает следователям, как вместе с подругой готовился к кровавому ритуалу.
Мария взяла гаечный ключ, обмотала его тряпкой, и охотничий нож, я так думаю, нож - для того чтобы рисовать. Я говорю: "Ты смотри только, не убей",
- заявил мужчина на допросе.
Он добавил, что его сожительница пошла к подростку, а он остался в машине. Через некоторое время она вернулась и заявила, что убила мальчика.
Приходим, в спальне он лежит на кровати, подушка в крови, я его переворачиваю, там ножом два отверстия,
- отметил он.
При этом он оправдывает сожительницу. Отчим утверждает, что для ритуала требовался "живой человек". Поэтому планов убивать подростка якобы не было.

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