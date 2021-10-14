"Подушка в крови, ножом два отверстия": Отчим хладнокровно рассказал об убийстве пасынка

Отчим убитого подростка под Рязанью сбрасывает вину на свою подругу. "Приходим, в спальне он лежит на кровати, подушка в крови, я его переворачиваю, там ножом два отверстия", - хладнокровно рассказал он.

Отчим 15-летнего подростка, найденного мёртвым в Рязанской области, Владислав Цикунов раскрыл детали ритуального убийства. На допросе у следователей он заявил, что убийство совершила его подруга.

Речь идёт о ребёнке, тело которого обнаружили около деревни Земенки Рязанского района с признаками насильственной смерти. По версии следствия, отчим и мачеха убили подростка в ходе некоего обряда.

В Сети появилось видео с допроса отчима убитого подростка. В ролике он совершенно хладнокровно рассказывает следователям, как вместе с подругой готовился к кровавому ритуалу.

Мария взяла гаечный ключ, обмотала его тряпкой, и охотничий нож, я так думаю, нож - для того чтобы рисовать. Я говорю: "Ты смотри только, не убей",

- заявил мужчина на допросе.

Он добавил, что его сожительница пошла к подростку, а он остался в машине. Через некоторое время она вернулась и заявила, что убила мальчика.

Приходим, в спальне он лежит на кровати, подушка в крови, я его переворачиваю, там ножом два отверстия,

- отметил он.

При этом он оправдывает сожительницу. Отчим утверждает, что для ритуала требовался "живой человек". Поэтому планов убивать подростка якобы не было.