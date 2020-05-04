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"Подумайте, что скажут люди": Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы

04 мая 2020, 04:10  •  33 • Политика
Александр Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы в Белоруссии. "Подумайте, что люди скажут", - отметил он во время совещания.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что в его стране нельзя отменить парад Победы 9 мая.
"Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем", - цитирует его БелТА.
По словам Лукашенко, он долго думал над этим вопросом. "Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь", - сказал он.
Лукашенко добавил, что участники войны в те времена, возможно, умирали и от вирусов в том числе, но они об этом не думали.
"И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого скажут, что испугались", - добавил он.
Также, по словам Лукашенко, на параде должны присутствовать представители и других стран. Он отметил, что о желании присутствовать на параде заявили некоторые российские чиновники и депутаты. Лукашенко пообещал поспособствовать их приезду в знаменательную дату.
Однако он призвал организаторов парада "никого не тащить" на мероприятие.

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