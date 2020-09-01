"Подтверждено средствами объективного контроля": В Минобороны указали на ошибку НАТО

Ранее в НАТО заявили о нарушении российским Су-27 границы Дании. В Минобороны это опровергли, пишет ТАСС.

В ведомстве пояснили, что Су-27 поднялся в воздух, но не нарушал Международных правил использования воздушного пространства.

"Подтверждено средствами объективного контроля", - сделали акцент в Минобороны РФ, подчеркнув, что нарушения границ Дании не было.

Инцидент произошёл 31 августа. Над нейтральными водами Балтийского моря показались сразу три цели, которые направлялись к границе с Россией. Чтобы их идентифицировать, дежурные экипажи противовоздушной обороны сил Балтийского флота поднялись в воздух. Три истребителя СУ-27 приблизились к целям, опознали в них американские стратегические бомбардировщики B-52H. После того как самолёты США отошли от государственной границы России, Су-27 вернулись на свои базы.

В НАТО же утверждают, что при перехвате американского бомбардировщика российским истребителем было нарушено воздушное пространство альянса.