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"Подтверждаю: может!". Корнилов напугал британцев страшным предсказанием

28 декабря 2020, 18:10  •  51 • Политика
Известный политолог Владимир Корнилов напугал британцев страшным предсказанием. Он прокомментировал прогноз Болтона: "Подтверждаю: может!".
Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон ранее заявил, что Россия может сделать с Великобританией то же самое, что она сделала с Америкой. Свой зловещий прогноз он дал на страницах британской газеты Daily Telegraph.
Корнилов не стал успокаивать Лондон ложными надеждами, согласившись со словами американского политика.
Подтверждаю: может! Даже больше может. И даже три раза, - пишет он в Twitter.
Скриншот: Twitter/@Kornilov1968
Напомним, что ранее США в очередной раз обвинили Россию в хакерской атаке на свои федеральные ведомства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что американцы опять не привели никаких доказательств в подтверждение своих слов. Она предположила, что некие политические силы пытаются помешать Джо Байдену наладить отношения с Россией. Хотя сенатор Алексей Пушков полагает, что Байден и не собирался налаживать отношения с Москвой. Поэтому он сам может быть участником новой антироссийской кампании.
Примечательно, что бездоказательные обвинения в хакерских атаках исходили от США все последние четыре года. Вашингтон ни разу не предоставил доказательств. Более того, расследование, которое началось после избрания президента США Дональда Трампа, не подтвердило факт "сговора с русскими". В Москве полагают, что все вбросы о "русских хакерах" - это попытка американских чиновников объяснить народу свои неудачи и политическую нестабильность.

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