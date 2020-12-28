Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон ранее заявил, что Россия может сделать с Великобританией то же самое, что она сделала с Америкой. Свой зловещий прогноз он дал на страницах британской газеты Daily Telegraph.

Корнилов не стал успокаивать Лондон ложными надеждами, согласившись со словами американского политика.

Подтверждаю: может! Даже больше может. И даже три раза, - пишет он в Twitter.

Скриншот: Twitter/@Kornilov1968

Напомним, что ранее США в очередной раз обвинили Россию в хакерской атаке на свои федеральные ведомства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что американцы опять не привели никаких доказательств в подтверждение своих слов. Она предположила, что некие политические силы пытаются помешать Джо Байдену наладить отношения с Россией. Хотя сенатор Алексей Пушков полагает, что Байден и не собирался налаживать отношения с Москвой. Поэтому он сам может быть участником новой антироссийской кампании.

Примечательно, что бездоказательные обвинения в хакерских атаках исходили от США все последние четыре года. Вашингтон ни разу не предоставил доказательств. Более того, расследование, которое началось после избрания президента США Дональда Трампа, не подтвердило факт "сговора с русскими". В Москве полагают, что все вбросы о "русских хакерах" - это попытка американских чиновников объяснить народу свои неудачи и политическую нестабильность.