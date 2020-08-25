"Подстрекал к убийству": Питерского замглавы УФСИН осудили на 15 лет

Экс-замглавы УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти полковника внутренней службы Сергея Мойсеенко приговорили к 15 годам за подстрекательство к убийству. Подробностями поделился адвокат осуждённого Ян Стецкевич.

По данным следствия, Сергея Мойсеенко узнал от предпринимателя Сабира Садыкова, что куратор строительства крупнейшего СИЗО в Европе "Кресты-2" Николай Чернов собирает документы об ошибках и хищениях, произошедших в ходе реализации проекта. Чтобы скрыть свои преступления, экс-замглавы регионального УФСИН принял решение устранить прозорливого куратора.

Для этого к делу был привлечён бизнесмен Игорь Захаров, который должен был достать оружие для исполнения "смертельного приговора". После этого 2 марта 2017 года Николай Чернов был расстрелян. Мужчина скончался в больнице от огнестрельных ранений.

Мойсеенко признан виновным, ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, - сказал адвокат в беседе с ТАСС.

Сегодня же президент России Владимир Путин снял с должности замдиректора ФСИН Владимира Бурыкина.