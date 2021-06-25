"Подставил моряков": Telegraph назвал автора британской провокации в Крыму

Газета Telegraph назвала автора британской провокации в Крыму. "Подставил своих бедных моряков", - пишут комментаторы в Сети.

По данным газеты со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании, окончательное решение о проходе эсминца Defender в Чёрном море принял премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон.

Авторы материала отмечают, что глава МИД Великобритании Доминик Рааб выразил обеспокоенность после того, как узнал о планах министра обороны Бена Уоллеса пустить британский эсминец именно по этому маршруту.

Газета уточняет, что решение о проходе боевого корабля было передано на Даунинг-стрит, "чтобы премьер-министр сделал окончательный выбор". После чего "эсминцу типа 45 в понедельник" были переданы инструкции, которые и вылились в провокацию. При этом известно, что перед принятием решения были оценены риски.

Как сообщили в Минобороны России, британский эсминец Defender нарушил госграницу в районе мыса Фиолент. Черноморский флот и погранслужба ФСБ предупредили британцев о применении оружия, но реакции со стороны Defender не последовало.

В результате самолёт Су-24М сбросил четыре авиационные бомбы, а сторожевой корабль открыл предупредительный огонь по вражескому судну. Только после этого Defender покинул территориальные воды России.

Британская сторона отрицала обвинения. Однако позднее выяснилось, что на борту эсминца находился корреспондент BBC Джонатан Бил, который подтвердил, что корабль намеренно нарушил границу. Британцы также скрывали свои лица.