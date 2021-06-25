Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Корабли НАТО накажут за наглость. Приказ отдан: "В случае чего, пустить на ...
"Россия парализовала силы ВСУ в Донбассе": Как Москва не даёт Киеву ус...
"Какого чёрта!": с появлением русских на борту британского эсминца нач...
"Вопли о страшной угрозе": Британцы с эсминцем прокололись на элемента...
Главная / Политика

"Подставил моряков": Telegraph назвал автора британской провокации в Крыму

25 июня 2021, 07:40  •  67 • Политика
Газета Telegraph назвала автора британской провокации в Крыму. "Подставил своих бедных моряков", - пишут комментаторы в Сети.
По данным газеты со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании, окончательное решение о проходе эсминца Defender в Чёрном море принял премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон.
Авторы материала отмечают, что глава МИД Великобритании Доминик Рааб выразил обеспокоенность после того, как узнал о планах министра обороны Бена Уоллеса пустить британский эсминец именно по этому маршруту.
Газета уточняет, что решение о проходе боевого корабля было передано на Даунинг-стрит, "чтобы премьер-министр сделал окончательный выбор". После чего "эсминцу типа 45 в понедельник" были переданы инструкции, которые и вылились в провокацию. При этом известно, что перед принятием решения были оценены риски.
Как сообщили в Минобороны России, британский эсминец Defender нарушил госграницу в районе мыса Фиолент. Черноморский флот и погранслужба ФСБ предупредили британцев о применении оружия, но реакции со стороны Defender не последовало.
В результате самолёт Су-24М сбросил четыре авиационные бомбы, а сторожевой корабль открыл предупредительный огонь по вражескому судну. Только после этого Defender покинул территориальные воды России.
Британская сторона отрицала обвинения. Однако позднее выяснилось, что на борту эсминца находился корреспондент BBC Джонатан Бил, который подтвердил, что корабль намеренно нарушил границу. Британцы также скрывали свои лица.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






67
Источник
Похожие новости
25 июня 2021, 00:20
Японская провокация на Курилах: Военный эксперт предупредил о последствиях
25 июня 2021, 00:20
Захарова о нежелании Вашингтона отвечать за инцидент в Черном море: "А что так?"
25 июня 2021, 05:50
Десяток стран выступили против присутствия Путина на саммите ЕС – СМИ
25 июня 2021, 04:00
"Ваше сообщение непонятно": Экипаж Defender тянул время
25 июня 2021, 05:50
Борреля обязали подготовить новое "наказание" для России
25 июня 2021, 00:20
"Казалось, что у нас разрядка": Военный эксперт объяснить цель провокации Defender
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 июня 2021, 11:25
Внезапное и дерзкое требование Лондона встретили единственным вопросом: "А Россия просила?!"
20 июня 2021, 14:00
Натовский военачальник принёс извинения русским: "Вы были правы"
20 июня 2021, 08:30
Анализ потерь украинской армии
21 июня 2021, 12:55
Врач призвал "шугануть" донецких детей массированным ударом: "Координаты передал"
22 июня 2021, 06:20
Украинский генерал покаялся за отказ подчиняться Москве
22 июня 2021, 19:10
"Россия парализовала силы ВСУ в Донбассе": Как Москва не даёт Киеву устроить бойню
21 июня 2021, 01:00
Военкор заявил об ударе по Русскому миру, который готовили со времён Горбачёва
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.