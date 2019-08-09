"Подслушивать цивилизовано и достойно": Лукашенко дал задание КГБ Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к КГБ с просьбой подслушивать граждан "цивилизовано", то есть не нарушая свободу общения граждан и не допуская утечки полученной информации. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

В пятницу, 9 августа, Лукашенко посетил один из объектов правительственной связи КГБ Белоруссии. Там ему продемонстрировали последние новинки в области правительственной специальной связи.

В ходе визита президент Белоруссии уделил особое внимание теме прослушки граждан страны. Он подчеркнул, что в данной сфере не должно быть случаев, чтобы какой-то начальник захотел кого-то прослушать - прослушал, потом продал информацию или кому-то рассказал.

"Этого быть не должно. Я эту задачу поставил, и вы должны ее решать. Все должно быть цивилизованно и достойно", - велел Лукашенко.

Глава государства отметил, что главное в этом вопросе - это человек. Спецслужбы должны обеспечить гражданам Белоруссии полную безопасность и свободу общения и ни в коем случае не влезать не в свои вопросы.