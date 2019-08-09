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"Подслушивать цивилизовано и достойно": Лукашенко дал задание КГБ Белоруссии
09 августа 2019, 20:09 • 45 • Политика
Глава Белоруссии Александр Лукашенко попросил спецслужбы прослушивать граждан "цивилизованно". "Все должно быть достойно", - подчеркнул глава государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к КГБ с просьбой подслушивать граждан "цивилизовано", то есть не нарушая свободу общения граждан и не допуская утечки полученной информации. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.
В пятницу, 9 августа, Лукашенко посетил один из объектов правительственной связи КГБ Белоруссии. Там ему продемонстрировали последние новинки в области правительственной специальной связи.
В ходе визита президент Белоруссии уделил особое внимание теме прослушки граждан страны. Он подчеркнул, что в данной сфере не должно быть случаев, чтобы какой-то начальник захотел кого-то прослушать - прослушал, потом продал информацию или кому-то рассказал.
Глава государства отметил, что главное в этом вопросе - это человек. Спецслужбы должны обеспечить гражданам Белоруссии полную безопасность и свободу общения и ни в коем случае не влезать не в свои вопросы.
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