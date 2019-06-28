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"Подполковник Макаров": После приветствия по-русски Макрона записали в "свои"

28 июня 2019, 23:54  •  62 • Политика
Президент Франции Эмманюэль Макрон на саммите в Осаке приветствовал президента России по-русски, сказав ему "привет". После этого русские пользователи тут же записали Макрона в "свои" и даже выдали ему новое русифицированное "звание" - подполковника Макарова.
"Русский учит", - радуются пользователи в комментариях. На фоне этого огладываются и на реакцию Украины – как известно, Макрон имеет на эту страну сильное влияние. Не случайно в разгар недавней предвыборной гонки два кандидата в президенты, Петр Порошенко и Владимир Зеленский, ездили на "смотрины" именно в Париж.
"Зрада", - не без сарказма отмечают в твиттере. Там отмечают, что в последнее время украинские националисты, которые частенько заявляли, мол, Россия находится в оппозиции к остальному миру, получили сразу несколько неприятных "щелчков по носу".
Сначала американский президент, не скрывая своей радости от этого события, провел переговоры с Путиным. А теперь и Макрон заговорил на русском. "Получается, Макрон тоже наш", - задают риторический вопрос в Рунете. "Получается, тоже. Подполковник Макаров", - по-своему записали в "свои" французского президента.

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