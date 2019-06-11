"Подписан с нарушением процедуры": Додон собирается аннулировать указ о роспуске парламента Молдавии

Об этом глава государства заявил в эфире молдавского телеканала TV8. Указ, о котором идет речь, был накануне издан вице-председателем Демпартии Павлом Филипом, которого Конституционный суд временно наделил полномочиями президента Молдавии и, одновременно, премьер-министра страны.

"Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов подписывается после консультаций с парламентскими фракциями. Филип, которого КС назначил врио главы республики, во-первых, не может быть президентом, во-вторых, он не общался ни с кем, поэтому, скорее всего завтра, после консультаций с парламентскими фракциями, я этот "указ" аннулирую", - заявил Додон.

Напомним, в феврале текущего года в республике прошли парламентские выборы. Формальную победу в них одержала пророссийская партия социалистов во главе с ее неформальным лидером Игорем Додоном. Самому Додону при этом запретили принимать участие в выборах по партийным спискам, чтобы не дать партии одержать полную победу.

Долгое время парламентские фракции не могли договориться о коалиции, однако им удалось это сделать 8 июня. И в этот же день Конституционный суд принимает решение о роспуске парламента, а для подписания документа на пост президента Молдавии временно назначается Павел Филип. Глава государства Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению незаконным и отчаянным шагом для узурпации власти.