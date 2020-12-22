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"Подписал украинцам приговор": Киев покупает у США уголь, пока собственные шахтёры сидят без денег
22 декабря 2020, 21:00 • 7 • Политика
Киев готов покупать у США уголь втридорога, пока собственные шахтёры вынуждены сидеть без денег. По словам председателя комитета госстроительства Новороссии Владимира Рогова, президент Украины Владимир Зеленский подписал украинцам приговор, когда отказался от угля Донбасса и России.
Так Рогов прокомментировал интервью Зеленского американской газете The New York Times, в котором украинский лидер признался, что украинцы "готовы умирать, лишь бы не сдаваться России". Это заявление противоречит недавним сообщениям об акциях протеста, которые устроили украинские горняки. Шахтёры, которым задолжали суммарно 83 млн гривен (219 млн рублей), перекрыли трассу, соединяющую город Кропивницкий (бывший Кировоград) с Киевом, Николаевом и Кривым Рогом. А в это время Украина продолжает покупать у США уголь по завышенной цене, лишь бы не иметь дела с Донбассом и Россией.
Председатель комитета госстроительства Новороссии обратил внимание на то, что шахтёры устроили бунт на западе Украины, где традиционно сильны националистические, промайданные и антироссийские настроения. Это говорит о том, что всю отрасль сильно лихорадит, и никакие патриотические заявления об "отпоре России" не смогут решить накопившиеся проблемы.
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