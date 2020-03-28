"Подозреваемых" более 145 тысяч: Роспотребнадзор назвал число проведённых тестов на коронавирус

В России под наблюдением в связи с подозрением на коронавирус остаются 145 134 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 26 марта проведено 223 509 лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции в материале от людей, которые в том числе прибыли из стран с массовым распространением инфекции.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день число заражённых коронавирусной инфекцией в мире превысило 500 тысяч — 532 263 человека.

Также зафиксировано 24 090 смертей, причём за минувшие сутки умерли еще 2906 человек во всем мире.

Вылечившихся более 120 тысяч — 124 349 и 9107 за сутки (большинство вылечившихся — китайцы).

В России на сегодняшний день заражены 840 человек, из них 546 — в Москве.

Напомним, что в России временно прекращено авиасообщение с другими странами, а также закрываются все места массового отдыха, кафе и рестораны, кроме доставки.

Добавим, что в соседней Украине полностью закрываются границы, даже для своих граждан.

По средним оценкам, половина жителей мира находятся сегодня в карантине.