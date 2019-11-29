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"Подорвать нефтегазовые сосуды между Россией и Европой": Политолог дал Киеву единственный шанс договориться с Москвой
29 ноября 2019, 16:09 • 75 • Политика
В Вене состоялись российско-украинские переговоры по газу, во время которых стороны обсудили урегулирование взаимных претензий, условия транзита газа в Европу со следующего года. Однако украинский политолог Кирилл Молчанов дал Киеву единственный шанс договориться с Москвой о газе, отметив, что необходимо уволить руководство "Нафтогаза" полностью. Эксперт отметил, что компания сейчас работает на силу, "собирающуюся подорвать нефтегазовые сосуды между Россией и Европой".
Ранее министерство энергетики России сообщило о том, что в Вене прошли российско-украинские переговоры по газу, участие в которых принимал не только глава "Газпрома" Алексей Миллер, но и министр энергетики Александр Новак. С украинской стороны присутствовал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, а также руководители "Нафтогаза" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".
В сообщении также указывалось, что стороны обсудили во время встречи "урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года". Кроме того, поднимался вопрос и перспективы прямой покупки российского "голубого топлива" для украинских потребителей.
Украинский политолог Кирилл Молчанов высказал своё сомнение в том, что обе стороны в конце концов придут к согласию по транзиту российского газа, и дал один-единственный шанс на то, что договорённости всё же между Москвой и Киевом будут достигнуты. По мнению эксперта, согласованности не будет до тех пор, пока полностью не сменят руководство "Нафтогаза", а данной проблемой не займутся лично президенты России и Украины.
"Если Зеленский будет вести переговоры с Путиным по транзиту и поставкам газа, думаю, они договорятся", - озвучил свою мысль в эфире интернет-канала Ukrlife Молчанов.
Он же указал на то, что пока руководство украинской компании работает совсем на иной исход ситуации и в данном случае отстаивает в первую очередь интересы США, а не украинских потребителей.
"Они работают на силу, собирающуюся подорвать нефтегазовые сосуды между Россией и Европой", - цитирует Молчанова rueconomics.ru.
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