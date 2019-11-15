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"Подорвался на самодельной мине": После теракта в Донбассе новые столкновения между неонацистами и ВСУ
15 ноября 2019, 17:24 • 79 • В мире
Новый командир 128-й Отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Евгений Коростелев тяжело ранен: подорвался на самодельной мине. Власти Донбасса уже заявили о теракте. Это вызвало новые столкновения между неонацистами и ВСУ, сообщает "ПолитНавигатор".
Официальный представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов во время брифинга рассказал о новых конфликтах ВСУ и неонацистов, передаёт "ПолитНавигатор". Ситуация обострилась после тяжелого ранения, которое получил командир 128-й Отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Евгений Коростелев, подорвавшись на самодельной мине. В Донбасс приехала спецкомиссия для расследования и зачистки радикалов.
"В районе населённого пункта Богдановка зафиксированы задержания и разоружение националистов, а также отмечены вооружённые столкновения регулярных подразделений ВФУ с радикалами. Имеются потери с обеих сторон", - говорит Айгистов.
По данным представителя Народной милиции, на помощь второй стороне приехали члены украинской неонацистской группы. Ринат Айгистов считает, что теракт стал спусковым крючком для крупного обострения не только в зоне ООС, но и в глубине страны. Он считает, что теракт должен дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского и помочь сместить его с должности.
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