Официальный представитель Народной милиции ДНР Ринат Айгистов во время брифинга рассказал о новых конфликтах ВСУ и неонацистов, передаёт "ПолитНавигатор". Ситуация обострилась после тяжелого ранения, которое получил командир 128-й Отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Евгений Коростелев, подорвавшись на самодельной мине. В Донбасс приехала спецкомиссия для расследования и зачистки радикалов.

"В районе населённого пункта Богдановка зафиксированы задержания и разоружение националистов, а также отмечены вооружённые столкновения регулярных подразделений ВФУ с радикалами. Имеются потери с обеих сторон", - говорит Айгистов.

По данным представителя Народной милиции, на помощь второй стороне приехали члены украинской неонацистской группы. Ринат Айгистов считает, что теракт стал спусковым крючком для крупного обострения не только в зоне ООС, но и в глубине страны. Он считает, что теракт должен дискредитировать президента Украины Владимира Зеленского и помочь сместить его с должности.