"Подонок избивал собственную мать": Соловьёв назвал факты из жизни оскорбившего "Бессмертный полк"

Комментируя кадры с задержанием злоумышленников, оскорбивших "Бессмертный полк", Владимир Соловьёв в эфире программы "Соловьёв LIVE" в беседе с доктором Александром Мясниковым заявил о том, что один из задержанных, как оказалось, избивал свою мать.

Он рассказал, что, судя по его данным, один из них был активистом казанского "Бессрочного протеста" и комсомола.

"Комсомольцем себя чувствовал", - отметил он.

Также известно, что задержанные увлекались наркотиками, а один - "играми" с ЛГБТ. По словам Соловьёва, Даниил Шестаков - один из задержанных - нёс административную ответственность за побои собственной матери.

"Шестаков - активный участник акций Навального. Был арестован на 30 суток за участие в несанкционированной акции протеста Навального в Перми и в Питере. Представляешь, этот подонок собственную мать избивал", - обратился Соловьёв к Мясникову.

"Меня это не очень удивляет, - отметил его собеседник. - Выложить портреты Власова и Гиммлера в "Бессмертный полк" - примерно одного уровня поступок".