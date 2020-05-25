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"Подонок избивал собственную мать": Соловьёв назвал факты из жизни оскорбившего "Бессмертный полк"
25 мая 2020, 02:55 • 30 • Политика
Телеведущий Владимир Соловьёв назвал факты из жизни оскорбившего "Бессмертный полк" хулигана. "Подонок избивал собственную мать", - заявил он.
Комментируя кадры с задержанием злоумышленников, оскорбивших "Бессмертный полк", Владимир Соловьёв в эфире программы "Соловьёв LIVE" в беседе с доктором Александром Мясниковым заявил о том, что один из задержанных, как оказалось, избивал свою мать.
Он рассказал, что, судя по его данным, один из них был активистом казанского "Бессрочного протеста" и комсомола.
"Комсомольцем себя чувствовал", - отметил он.
Также известно, что задержанные увлекались наркотиками, а один - "играми" с ЛГБТ. По словам Соловьёва, Даниил Шестаков - один из задержанных - нёс административную ответственность за побои собственной матери.
"Шестаков - активный участник акций Навального. Был арестован на 30 суток за участие в несанкционированной акции протеста Навального в Перми и в Питере. Представляешь, этот подонок собственную мать избивал", - обратился Соловьёв к Мясникову.
"Меня это не очень удивляет, - отметил его собеседник. - Выложить портреты Власова и Гиммлера в "Бессмертный полк" - примерно одного уровня поступок".
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