"Подогреть" США? Американец рассказал, зачем Россия показала "Авангард"

Почётный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд рассказал, зачем Россия показала американцам новейший гиперзвуковой комплекс "Авангард". По мнению учёного, это "акт доброй воли России".

"Эта инициатива Москвы, на мой взгляд, призвана повысить заинтересованность США в продлении Договора СНВ, поскольку без этого соглашения стороны не смогут проводить мониторинг ядерных арсеналов друг друга, в том числе комплексов "Авангард", - цитирует Легвольда "РИА Новости".

При этом профессор сомневается, что это может сработать. Он считает, что на словах американцы согласятся, что договор нужно продлить. Однако на деле это вряд ли произойдёт. По словам учёного, один из основных противников такого решения - бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Роберт Легвольд считает, что большую роль играет внутренняя политика США. В 2020 году в Америке пройдут выборы главы государства. За продление СНВ-3 выступают противники Трампа из Демократической партии.

Российские военные продемонстрировали американским инспекторам новейший ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Как отметили в военном ведомстве РФ, инспекция состоялась с 24 по 26 ноября.

Отмечается, что показ комплекса провели в рамках реализации Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. При этом, подчеркнули в Минобороны нашей страны, уже в декабре этого года "Авангард" будет поставлен на боевое дежурство. Ожидается, что первые две межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ, оснащённые ядерным планирующим блоком "Авангард", встанут на опытно-боевое дежурство в конце ноября - начале декабря в Домбаровской дивизии РВСН.