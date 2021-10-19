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"Подняли гвалт на всю страну": Лукашенко устроил разнос чиновникам без "намордников"

19 октября 2021, 19:55  •  39 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко устроил разнос чиновникам, которые приходят к нему на совещание без "намордников". По его словам, если белорусские власти "напрягают людей" антиковидными предписаниями, то и сами должны их соблюдать: "Подняли гвалт на всю страну".
Лукашенко во вторник отчитал правительственных чиновников, которые явились к нему на заседание без масок. Он обратил внимание, что никто не удосужился проверить, прививались ли госслужащие, делали ли они ПЦР-тесты, прежде чем прийти на встречу с президентом.
Глава государства уличил чиновников в лицемерии. Он заявил, что милиция внимательно следит, чтобы люди на улице носили маски. При этом в высших эшелонах власти такие меры предосторожности никто не соблюдает.
У меня никто не приходил в наморднике, не спрашивал о вакцинации, пцр- тестов не делал. А почему людей тогда напрягаем? Почему подняли гвалт на всю страну. Почему милицию мобилизовали на проверки масочного режима?
- возмущается белорусский лидер.
Он также резко осудил власти Бреста, которые начали принуждать людей к вакцинации с помощью штрафов.

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