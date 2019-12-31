|
"Поднимем бокалы за новый век России": Что пожелал Путин в Новый год 20 лет назад
31 декабря 2019, 21:39 • 60 • Политика
Ровно 20 лет назад Владимир Путин стал и.о. президента России и впервые обратился с экрана телевизора к жителям нашей страны. "Поднимем бокалы за новый век России", - пожелал глава государства тогда, в наступающий Новый год.
В канун 2000 года, ровно 20 лет назад, президент России Борис Ельцин сообщил в предновогоднем обращении к жителям нашей страны о своём уходе. И.о. главы государства стал Владимир Путин.
В Сети активно вспоминают о том, что он пожелал тогда, 20 лет назад, в наступающий 2000 год.
"Дорогие друзья, до наступления 2000 года остались считаные секунды. Давайте улыбнёмся нашим родным и близким, - впервые обратился с экрана телевизора к жителям России Путин. - Пожелаем друг другу тепла, счастья, любви и поднимем бокалы за новый век России. За любовь и мир в каждом нашем доме. За здоровье наших родителей и детей".
Завершил своё новогоднее поздравление глава государства поздравлением "С новым годом, вас! С новым веком!".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
60
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 декабря 2019, 07:09
|
28 декабря 2019, 18:54
|
28 декабря 2019, 05:54
|
27 декабря 2019, 07:09
|
28 декабря 2019, 18:39
|
30 декабря 2019, 13:09
|
28 декабря 2019, 04:28