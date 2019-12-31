"Поднимем бокалы за новый век России": Что пожелал Путин в Новый год 20 лет назад

В канун 2000 года, ровно 20 лет назад, президент России Борис Ельцин сообщил в предновогоднем обращении к жителям нашей страны о своём уходе. И.о. главы государства стал Владимир Путин.

В Сети активно вспоминают о том, что он пожелал тогда, 20 лет назад, в наступающий 2000 год.

"Дорогие друзья, до наступления 2000 года остались считаные секунды. Давайте улыбнёмся нашим родным и близким, - впервые обратился с экрана телевизора к жителям России Путин. - Пожелаем друг другу тепла, счастья, любви и поднимем бокалы за новый век России. За любовь и мир в каждом нашем доме. За здоровье наших родителей и детей".

Завершил своё новогоднее поздравление глава государства поздравлением "С новым годом, вас! С новым веком!".