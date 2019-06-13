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"Поднимать Украину и сажать": Саакашвили возглавил список партии "Движение новых сил" на выборах
13 июня 2019, 23:09 • 55 • Политика
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил, что возглавит партийный список "Движения новых сил" на выборах в украинский парламент.
Экс-глава Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили встал во главе списка партии "Движение новых сил" на выборах в Верховную раду. Об этом пишет портал "Украинские новости".
Вместе с Саакашвили в списке значится бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе, экс-депутат Рады Олесь Доний. По словам экс-президента Грузии, он чувствует обязанность "открыть дорогу этим людям".
"Мы идём туда не коалиции создавать, не в должностях принимать участие. Мы идём туда бороться, поднимать Украину и сажать", - подчеркнул Саакашвили.
Ранее он утверждал, что партия "Движение новых сил" примет самостоятельное участие в выборах Верховной рады.
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