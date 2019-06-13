"Поднимать Украину и сажать": Саакашвили возглавил список партии "Движение новых сил" на выборах

Экс-глава Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили встал во главе списка партии "Движение новых сил" на выборах в Верховную раду. Об этом пишет портал "Украинские новости".

Вместе с Саакашвили в списке значится бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе, экс-депутат Рады Олесь Доний. По словам экс-президента Грузии, он чувствует обязанность "открыть дорогу этим людям".

"Мы идём туда не коалиции создавать, не в должностях принимать участие. Мы идём туда бороться, поднимать Украину и сажать", - подчеркнул Саакашвили.

Ранее он утверждал, что партия "Движение новых сил" примет самостоятельное участие в выборах Верховной рады.