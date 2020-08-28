"Подмоченная репутация "Шарите" - диагноз не подтвердился": О немецкой путанице рассказал Никулин

Немецкие журналисты предположили, что блогер Алексей Навальный был отравлен по тому же сценарию, что и болгарский бизнесмен Эмилиян Гебрев. Но, по мнению бывшего члена комиссии ООН по биологическому оружию Игоря Никулина, версия об отравлении пока не имеет под собой никаких оснований.

"Шпигель" вообще написал, что Навального отравили веществом Е-607. Е-607 - это пластик, это никакая не фосфорорганика. Так что они там, на мой взгляд, ткнули пальцем в небо. Конечно, на Западе очень хотят, чтобы Россия во всём была виновата, но пока что никаких доказательств они не предъявили", - отметил Никулин.

Именно из-за отсутствия каких-либо внятных фактов, считает он, вчера не состоялась и пресс-конференция клиники "Шарите", где сейчас проходит лечение Навальный.

"Вообще эта клиника с очень сильно подмоченной репутацией. К примеру, они утверждали, что Ющенко отравили диоксином, а впоследствии этот диагноз не подтвердился. Более того, выяснилось, что у него вообще проказа. Так что перепутать одно с другим они очень запросто могут, как и сфальсифицировать доказательства", - предупредил Никулин.