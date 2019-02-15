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"Подминают под себя": НАТО открывает в Киеве и Одессе курсы английского языка

15 февраля 2019, 13:39  •  85 • В мире
НАТО организует курсы по изучению английского языка на военных базах в Киеве и Одессе. "Подминают под себя", - так сокрушаются о судьбе Украины в соцсетях.
Стало известно о том, что НАТО намерено организовать курсы по изучению английского языка на военных базах в Киеве и Одессе. Информация об этом следует из контракта, который был опубликован Агентством НАТО по обеспечению и закупкам.
"Необходимо обеспечить преподавание английского языка в течение двух лет, - говорится в документе. - Также нужна возможность, чтобы курс мог быть продлён до трёх лет".
Так говорится в контракте. Предполагается, что английский язык будут учить военные в Киеве и в Одессе.
Отметим, что в соцсетях комментируют это так: "Штаты решительно подминают под себя Незалежную, насаждая им свой язык. Для начала".

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