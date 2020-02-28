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"Подкупить можно всех": Создатель "Генетической бомбы" об американском коронавирусе в Иране

28 февраля 2020, 07:09  •  125 • В мире
Создатель книги "Генетическая бомба" и цикла статей по противодействию биологическому терроризму и биологической войне Юрий Бобылов в комментарии Царьграду высказался о вероятно американском происхождении коронавируса в Иране. По его словам, "подкупить можно всех".
В настоящее время Иран является второй страной после Китая по скорости распространения COVID-19. С начала февраля в исламской республике зарегистрировали 245 заболевших и 26 летальных исходов. При этом заражённые есть даже в верхушке власти - заболела вице-президент, замминистра здравоохранения и ещё ряд чиновников.
При этом в соцсетях обращают внимание на то, что ударил вирус больше всего по главным противникам США - Ирану и Китаю.
Бобылов отметил, что, как поклонник спецслужб, разведки и диверсий, допускает вероятность того, что распространение коронавируса не обошлось без американской агентуры.
"Диверсанты за хорошие деньги могут это сделать. Можно подкупить всех. Генералов, прислугу, мужей, жён, и кто-то что-то сделает", - указал эксперт.
Он не исключил, что вирус может быть американского происхождения, но в то же время к этому могут быть причастны и другие страны, ведь наука - интернациональна.
По словам Бобылова, в данном вопросе его больше беспокоит ситуация в Китае, а не в Иране. Ведь, как оказалось, в китайском городе Ухане заболевать коронавирусом начали уже излечившиеся пациенты.
"И это с точки зрения биологической войны очень ценное явление, потому что оказывается, что вирус убить нельзя, он живуч. Это как ВИЧ, там же элементы ВИЧ есть. Поэтому хотелось бы думать, я рассуждаю с военных позиций... Если есть военные, значит, должно быть мощное оружие. В структуре этого мощного оружия должно быть биологическое оружие", - указал он.
Эксперт подчеркнул, что в таком случае параллельно с развитием биологического оружия должна создаваться и вакцина, но ни у Китая, ни у США лекарства нет.

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