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"Подкоп" элит провален: Историк набросал план спасения русских

24 декабря 2021, 15:15  •  230 • Политика
Централизованная власть для русского народа является средой не политики, а цивилизации. Такое мнение высказал историк и публицист Андрей Фурсов.
Внешние силы исторически пытались сделать "подкоп" под русских, чтобы разрушить государственность России, "выдавить" русских из истории. Но из раза в раз эти попытки проваливались, рассуждает эксперт.
У русских сложные отношения с собственным "центроверхом",
- заметил Фурсов.
Но как бы русские ни критиковали власть, в сложные времена они делали всё, чтобы укрепить государство. Или даже создать более жёсткий и сильный режим.
Адекватный внутренним и внешним обстоятельствам, которые по ходу истории становились всё жёстче,
- заключил историк.
Весьма чётко по этому вопросу высказался президент России Владимир Путин на прошедшей пресс-конференции. Глава государства сказал, что Россию нельзя победить, передавал Царьград.

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