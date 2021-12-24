"Подкоп" элит провален: Историк набросал план спасения русских

Централизованная власть для русского народа является средой не политики, а цивилизации. Такое мнение высказал историк и публицист Андрей Фурсов.

Внешние силы исторически пытались сделать "подкоп" под русских, чтобы разрушить государственность России, "выдавить" русских из истории. Но из раза в раз эти попытки проваливались, рассуждает эксперт.

У русских сложные отношения с собственным "центроверхом",

- заметил Фурсов.

Но как бы русские ни критиковали власть, в сложные времена они делали всё, чтобы укрепить государство. Или даже создать более жёсткий и сильный режим.

Адекватный внутренним и внешним обстоятельствам, которые по ходу истории становились всё жёстче,

- заключил историк.

Весьма чётко по этому вопросу высказался президент России Владимир Путин на прошедшей пресс-конференции. Глава государства сказал, что Россию нельзя победить, передавал Царьград.