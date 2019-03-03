"Подхрюкивающие в шоке": Спортсмены сломали стол ради селфи с Путиным - видео

Спортсмены, выступающие на универсиаде-2019, случайно сломали стол, делая селфи с Владимиром Путиным. никто из присутствующих от этого не расстроился, уверяют журналисты. А вот "подхрюкивающие" в шоке, уверены пользователи соцсетей.

Владимир Путин лично вручил медали универсиады-2019 российским лыжницам, которые заняли весь пьедестал по итогам гонки на 3 км классическим стилем.

Российский президент не только принял участие в официальных церемониях, но и прогулялся в спортивную деревню, чтобы пожелать удачи атлетам. "Я рассчитываю, что для вас это будет только начало спортивной карьеры", - обратился он к спортсменам.

Затем все кинулись делать селфи с президентом. Ради удачных ракурсов сразу несколько спортсменов взобрались на стол, и тот рухнул с оглушительным грохотом. Это, уверяют журналисты, ничуть не расстроило присутствовавших, а фотосессия продолжилась с ещё большим накалом.

"А подхрюкивающие в шоке", - иронично комментируют видеофрагмент пользователи соцсетей.

подхрюкивающие в шоке) — худая панда (@glenn1660) March 3, 2019

Путин наградил победителей лыжной гонки: Весь пьедестал заняли российские спортсмены pic.twitter.com/p0OLSzWonY — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 3, 2019

Путин пообщался со спортсменами сборной России: Я очень рассчитываю, что для вас это будет только начало спортивной карьеры. Ждем от вас ярких результатов, которыми мы будем гордиться pic.twitter.com/0jMcwdnT1R — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 3, 2019

Фото пресс-службы Кремля.