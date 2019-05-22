"Подход к каждому пациенту": Путин указал на уникальные возможности персонализированной медицины

Участники национального эндокринологического конгресса "Персонализированная медицина и практическое здравоохранение", который проходит сейчас в Москве, получили приветственную телеграмму от президента России Владимира Путина. В ней глава государства указал на уникальные возможности персонализированной медицины для диагностики и лечения.

Владимир Путин обратил особое внимание на тот факт, что сегодня "мировая медицина переживает период грандиозных, поистине революционных перемен". Их глава государства связал с внедрением "прорывных, инновационных технологий" во все сферы здравоохранения.

Обратил внимание президент и на достижения в генетике, физике, биологии. А также на основу персонализированной медицины - индивидуальный подход, "подход к каждому пациенту".

Глава государства также выразил уверенность в том, что проходящий конгресс поможет обменяться опытом и практиками, а также содействует сплочению профессионального сообщества.