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"Подход к каждому пациенту": Путин указал на уникальные возможности персонализированной медицины

22 мая 2019, 14:54  •  40 • Политика
Президент России Владимир Путин направил телеграмму участникам национального эндокринологического конгресса и указал в ней на уникальные возможности персонализированной медицины для диагностики и лечения. Особое внимание глава государства обратил на то, что базируется такая медицина на "подходе к каждому пациенту".
Участники национального эндокринологического конгресса "Персонализированная медицина и практическое здравоохранение", который проходит сейчас в Москве, получили приветственную телеграмму от президента России Владимира Путина. В ней глава государства указал на уникальные возможности персонализированной медицины для диагностики и лечения.
Владимир Путин обратил особое внимание на тот факт, что сегодня "мировая медицина переживает период грандиозных, поистине революционных перемен". Их глава государства связал с внедрением "прорывных, инновационных технологий" во все сферы здравоохранения.
Обратил внимание президент и на достижения в генетике, физике, биологии. А также на основу персонализированной медицины - индивидуальный подход, "подход к каждому пациенту".
Глава государства также выразил уверенность в том, что проходящий конгресс поможет обменяться опытом и практиками, а также содействует сплочению профессионального сообщества.

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