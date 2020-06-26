"Подготовлена когорта боевиков": Депутат Кива заявил о начале процесса уничтожения Украины

О начале процесса уничтожения Украины депутат Верховной рады Илья Кива сообщил на официальном сайте партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". В частности, парламентарий обратил внимание на подготовленных боевиков, которые, как утверждает парламентарий, "зарабатывают" себе на жизнь рэкетом, похищениями людей, уничтожением бизнеса.

"Запущен процесс уничтожения нашей страны, - заявил Кива. - Подготовлена целая когорта боевиков, которые будут готовы уже завтра расстреливать людей на улицах".

По словам депутата, речь идёт о радикалах, которых уже и в Европе признали террористическими организациями. Именно с помощью этих людей, мол, и будет реализовываться план "по окончательному разложению общества и уничтожению Украины путём превращения её в актив и в колонию".

Боевики, о которых говорит Кива, по его словам, уже пытаются давить не только на бизнес, но и на депутатов. В пример он привёл инцидент с представителем партии "Слуга народа" Сергеем Литвиненко, на которого 23 июня в Ровенской области напали радикалы.